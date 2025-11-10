Европейцы платят за американцев

Некоторые европейские государства вынуждены самостоятельно содержать военные базы Вооруженных сил (ВС) США из-за начавшегося там самого длинного в истории данного государства шатдауна. Об этом 10 ноября узнало агентство Associated Press (AP).

«Тысячи людей, работающих на (американских. — ред.) зарубежных базах в Европе, были лишены зарплаты с тех пор, как шатдаун начался почти шесть недель назад. В некоторых случаях правительства, принимающие у себя американские базы, вмешались, чтобы оплатить счет, ожидая, что Соединенные Штаты в конечном итоге исправят ситуацию», — говорится в материале.

Уточняется, что речь идет как минимум о сотрудниках, задействованных в ФРГ. Власти данной страны подтвердили, что вмешивались в работу баз, чтобы помочь трудоустроенным там лицам, численность которых достигает 11 тыс. человек.

Обязательства США перед работниками также выполнила и Испания, которая выдала 1 тыс. попавшим в данную ситуацию людям средства.

В Италии в настоящее время ведется обсуждение возникшей проблемы — представители министерства иностранных дел этого государства связались с американскими официальными лицами для того, чтобы прояснить, стоит ли им самостоятельно выдать деньги около 2 тыс. согражданам, которые трудятся на пяти базах США, расположенных на территории республики.

При этом правительства Польши, Литвы и Гренландии не ответили на просьбу AP прокомментировать, как обстоят дела с выплатами в их странах.

Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет 7 ноября предупредил, что приостановленная 1 октября работа правительства может привести к долгосрочным негативным последствиям и уже наносит больший ущерб американской экономике, чем ожидалось.

Телеканал CNN 9 ноября сообщил, что законопроект, согласование которого было необходимо для завершения шатдауна, прошел процедурное голосование в Сенате США. Уточнялось, что соглашения удалось достичь путем предварительной договоренности представителей Демократической и Республиканской партий, чьи разногласия рождали, по мнению телеканала CBS News, отсутствие «скорого прорыва» в этом деле.