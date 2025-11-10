USD 1.7000
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал на заявления бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна о войне в Карабахе и мире с Азербайджаном.

По словам Пашиняна, прежние лидеры, а также силы, стоявшие за ними, держали Армению «на поводке», прикрываясь лозунгами о «правах народов» и «исторической справедливости».

Армянский премьер отметил, что все переговорные процессы и предложения, звучавшие до войны, были направлены не на поиск решения конфликта, а на «укорочение веревки» — то есть усиление внешнего контроля над республикой.

Пашинян подчеркнул, что конечной целью этой политики было уничтожение армянской государственности. Премьер также заявил, что до конца года будут опубликованы переговорные документы, подтверждающие это, и обвинил Кочаряна и Саргсяна в попытке вернуть страну к «сценарию КГБ», «который изначально был написан и осуществлялся под лозунгом «Ленин, партия, Горбачев».

«Ожидаемый результат — ноль», — заключил Пашинян.

