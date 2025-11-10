Глава ФБР в Китае

Директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель на прошлой неделе совершил визит в Китай для переговоров о синтетическом опиоиде фентаниле, который в последние годы наводнил американский рынок наркотиков. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на два осведомленных источника.

«Директор ФБР Кэш Патель на прошлой неделе посетил Китай для обсуждения фентанила», – говорится в материале агентства.

Глава ФБР прибыл в Пекин в пятницу и провел встречи с китайскими официальными лицами в субботу. Агентство отмечает, что визит не анонсировался публично.

Еще в конце октября телеканал CBS со ссылкой на источники сообщал о планах Пателя посетить КНР в ноябре в рамках операции ведомства против международных поставщиков химических веществ.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о намерении обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос контрабанды фентанила из Китая в Соединенные Штаты.

Визит главы ФБР состоялся после достижения определенного прогресса в торговых отношениях двух стран.

Министерство коммерции КНР ранее сообщало, что по итогам переговоров в Куала-Лумпуре США отменили 10% «фентаниловый тариф» на китайские товары. Также был приостановлен на год 24% взаимный тариф на китайскую продукцию, а Китай скорректировал свои ответные меры.

По данным из открытых источников, в 2021 году в США от передозировки фентанилом умерли около 70 тысяч человек. В 2022 году эта цифра превысила 80 тысяч, а в 2023 году – 100 тысяч. Представители США и Китая обсуждали вопрос с начала года.