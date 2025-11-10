USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Россия завозит все больше индийцев

11:13 2090

Россия и Индия намерены подписать соглашение, направленное на защиту прав растущего числа индийских рабочих, трудоустроенных в России, сообщает The Economic Times. Документ планируется утвердить на ежегодном двустороннем саммите в Нью-Дели в декабре.

По данным источников издания, соглашение будет способствовать увеличению числа индийских граждан, работающих в России. Сейчас индийские мигранты уже заняты в строительстве и текстильной промышленности, однако, по оценкам экспертов, спрос растет на специалистов в сфере машиностроения и электроники.

Согласно квоте, установленной российским Минтрудом, к концу 2025 г. в стране будет трудоустроено более 70 тыс. индийцев.

Эксперты отмечают, что растущая индийская диаспора может стать новым опорным элементом партнерства между Москвой и Нью-Дели. Параллельно развивается и экономическое сотрудничество, отмечает издание. Индия в этом году импортировала из России рекордные объемы золота и алмазов.

Трамп помиловал всех, кроме себя
Трамп помиловал всех, кроме себя
12:05 1180
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху наша корреспонденция
02:35 6678
Обыски у соратника Зеленского
Обыски у соратника Зеленского
11:53 2040
Эрдоган не может ждать… и посылает сигналы Трампу
Эрдоган не может ждать… и посылает сигналы Трампу наш комментарий; все еще актуально
02:21 5473
Морские дроны атаковали российский порт
Морские дроны атаковали российский порт ВИДЕО
11:28 1442
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
11:00 3135
Хотят говорить ради того, чтобы выжить
Хотят говорить ради того, чтобы выжить наша корреспонденция; все еще актуально
00:15 2746
Россия завозит все больше индийцев
Россия завозит все больше индийцев
11:13 2091
России и Украине дали время «подраться еще»
России и Украине дали время «подраться еще» наша аналитика
02:54 5857
США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем
США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем Казбек Бейсебаев комментирует для haqqin.az; все еще актуально
9 ноября 2025, 23:54 6223
Два сильных землетрясения в Турции
Два сильных землетрясения в Турции
10:13 2354

ЭТО ВАЖНО

Трамп помиловал всех, кроме себя
Трамп помиловал всех, кроме себя
12:05 1180
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху наша корреспонденция
02:35 6678
Обыски у соратника Зеленского
Обыски у соратника Зеленского
11:53 2040
Эрдоган не может ждать… и посылает сигналы Трампу
Эрдоган не может ждать… и посылает сигналы Трампу наш комментарий; все еще актуально
02:21 5473
Морские дроны атаковали российский порт
Морские дроны атаковали российский порт ВИДЕО
11:28 1442
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
11:00 3135
Хотят говорить ради того, чтобы выжить
Хотят говорить ради того, чтобы выжить наша корреспонденция; все еще актуально
00:15 2746
Россия завозит все больше индийцев
Россия завозит все больше индийцев
11:13 2091
России и Украине дали время «подраться еще»
России и Украине дали время «подраться еще» наша аналитика
02:54 5857
США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем
США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем Казбек Бейсебаев комментирует для haqqin.az; все еще актуально
9 ноября 2025, 23:54 6223
Два сильных землетрясения в Турции
Два сильных землетрясения в Турции
10:13 2354
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться