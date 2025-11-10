Россия завозит все больше индийцев

Россия и Индия намерены подписать соглашение, направленное на защиту прав растущего числа индийских рабочих, трудоустроенных в России, сообщает The Economic Times. Документ планируется утвердить на ежегодном двустороннем саммите в Нью-Дели в декабре.

По данным источников издания, соглашение будет способствовать увеличению числа индийских граждан, работающих в России. Сейчас индийские мигранты уже заняты в строительстве и текстильной промышленности, однако, по оценкам экспертов, спрос растет на специалистов в сфере машиностроения и электроники.

Согласно квоте, установленной российским Минтрудом, к концу 2025 г. в стране будет трудоустроено более 70 тыс. индийцев.

Эксперты отмечают, что растущая индийская диаспора может стать новым опорным элементом партнерства между Москвой и Нью-Дели. Параллельно развивается и экономическое сотрудничество, отмечает издание. Индия в этом году импортировала из России рекордные объемы золота и алмазов.