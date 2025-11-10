USD 1.7000
Морские дроны атаковали российский порт

11:28 1444

Ночью, 10 ноября, морские дроны атаковали порт в российском городе Туапсе. В результате, вероятно, поврежден один из причалов, сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что ночью местные жители писали о взрывах в городе, режим беспилотной опасности продолжался почти 8 часов.

Глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко сообщил об отмене угрозы атаки безэкипажных катеров и беспилотников только в 7:00 утра по киевскому времени.

При этом он отредактировал свое первоначальное сообщение, убрав оттуда информацию о БЭК (безэкипажный катер), но она осталась в сообщении Оперативного штаба по Краснодарскому краю. Минобороны РФ заявляло о 7 сбитых дронах над акваторией Черного моря.

«В акватории Черного моря в районе Туапсе нейтрализовали четыре БЭК. Один из безэкипажных катеров сдетонировал вблизи береговой линии. Ударная волна повредила остекление на втором этаже двухэтажного дома, гараж и ангар, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы», - сообщили в Оперштабе по Краснодарскому краю.

Руководитель ЦПД СНБО (Центр противодействия дезинформации СНБО Украины) Андрей Коваленко подтвердил удары по российскому порту Туапсе.

Трамп помиловал всех, кроме себя
Трамп помиловал всех, кроме себя
12:05 1182
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху наша корреспонденция
02:35 6679
Обыски у соратника Зеленского
Обыски у соратника Зеленского
11:53 2042
Эрдоган не может ждать… и посылает сигналы Трампу
Эрдоган не может ждать… и посылает сигналы Трампу наш комментарий; все еще актуально
02:21 5473
Морские дроны атаковали российский порт
Морские дроны атаковали российский порт ВИДЕО
11:28 1445
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
11:00 3138
Хотят говорить ради того, чтобы выжить
Хотят говорить ради того, чтобы выжить наша корреспонденция; все еще актуально
00:15 2746
Россия завозит все больше индийцев
Россия завозит все больше индийцев
11:13 2094
России и Украине дали время «подраться еще»
России и Украине дали время «подраться еще» наша аналитика
02:54 5857
США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем
США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем Казбек Бейсебаев комментирует для haqqin.az; все еще актуально
9 ноября 2025, 23:54 6223
Два сильных землетрясения в Турции
Два сильных землетрясения в Турции
10:13 2355

