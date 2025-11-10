Морские дроны атаковали российский порт

Ночью, 10 ноября, морские дроны атаковали порт в российском городе Туапсе. В результате, вероятно, поврежден один из причалов, сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что ночью местные жители писали о взрывах в городе, режим беспилотной опасности продолжался почти 8 часов.

Глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко сообщил об отмене угрозы атаки безэкипажных катеров и беспилотников только в 7:00 утра по киевскому времени.

При этом он отредактировал свое первоначальное сообщение, убрав оттуда информацию о БЭК (безэкипажный катер), но она осталась в сообщении Оперативного штаба по Краснодарскому краю. Минобороны РФ заявляло о 7 сбитых дронах над акваторией Черного моря.

«В акватории Черного моря в районе Туапсе нейтрализовали четыре БЭК. Один из безэкипажных катеров сдетонировал вблизи береговой линии. Ударная волна повредила остекление на втором этаже двухэтажного дома, гараж и ангар, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы», - сообщили в Оперштабе по Краснодарскому краю.

Руководитель ЦПД СНБО (Центр противодействия дезинформации СНБО Украины) Андрей Коваленко подтвердил удары по российскому порту Туапсе.