Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

В Азербайджане больше всего востребованы продавцы и бухгалтеры

11:37 775

Национальная обсерватория по вопросам рынка труда и социальной защиты выделила наиболее востребованные в стране профессии на основе объявлений о работе на 2025 год. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Сферы с наибольшим количеством объявленных вакансий - это оптовая и розничная торговля, финансы и страхование, обрабатывающая промышленность, организация проживания и общественное питание, строительный сектор. Эти области формируют основные направления спроса на рынке труда.

Среди предприятий, которые вносят наибольший вклад в расширение возможностей трудоустройства на рынке труда, - банки (8,2%), строительно-монтажные компании (6,9%), отели (4,9%) и учебно-образовательные учреждения (4,7%).

Кадры, в которых работодатели нуждаются больше всего, - это консультанты-продавцы (8%), бухгалтеры (6,6%) и специалисты по закупкам-снабжению (3,2%). Наиболее востребованные независимые профессии - водитель, повар и электрик.

В целом только в 26,3% вакансий, зарегистрированных по 264 группам профессий и должностей, открыто указана заработная плата:

Средняя заработная плата – 965 манатов

Медианная заработная плата – 800 манатов

Наиболее предлагаемый интервал заработной платы – 601–1000 манатов.

Отмечено, что самая высокая средняя заработная плата установлена в сферах ИКТ, инженерии, архитектуры, программирования и управления проектами.

Трамп помиловал всех, кроме себя
Трамп помиловал всех, кроме себя
12:05 1184
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху наша корреспонденция
02:35 6680
Обыски у соратника Зеленского
Обыски у соратника Зеленского
11:53 2044
Эрдоган не может ждать… и посылает сигналы Трампу
Эрдоган не может ждать… и посылает сигналы Трампу наш комментарий; все еще актуально
02:21 5473
Морские дроны атаковали российский порт
Морские дроны атаковали российский порт ВИДЕО
11:28 1446
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
11:00 3142
Хотят говорить ради того, чтобы выжить
Хотят говорить ради того, чтобы выжить наша корреспонденция; все еще актуально
00:15 2746
Россия завозит все больше индийцев
Россия завозит все больше индийцев
11:13 2095
России и Украине дали время «подраться еще»
России и Украине дали время «подраться еще» наша аналитика
02:54 5857
США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем
США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем Казбек Бейсебаев комментирует для haqqin.az; все еще актуально
9 ноября 2025, 23:54 6223
Два сильных землетрясения в Турции
Два сильных землетрясения в Турции
10:13 2356

