В Азербайджане больше всего востребованы продавцы и бухгалтеры

Национальная обсерватория по вопросам рынка труда и социальной защиты выделила наиболее востребованные в стране профессии на основе объявлений о работе на 2025 год. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Сферы с наибольшим количеством объявленных вакансий - это оптовая и розничная торговля, финансы и страхование, обрабатывающая промышленность, организация проживания и общественное питание, строительный сектор. Эти области формируют основные направления спроса на рынке труда.

Среди предприятий, которые вносят наибольший вклад в расширение возможностей трудоустройства на рынке труда, - банки (8,2%), строительно-монтажные компании (6,9%), отели (4,9%) и учебно-образовательные учреждения (4,7%).

Кадры, в которых работодатели нуждаются больше всего, - это консультанты-продавцы (8%), бухгалтеры (6,6%) и специалисты по закупкам-снабжению (3,2%). Наиболее востребованные независимые профессии - водитель, повар и электрик.

В целом только в 26,3% вакансий, зарегистрированных по 264 группам профессий и должностей, открыто указана заработная плата:

Средняя заработная плата – 965 манатов

Медианная заработная плата – 800 манатов

Наиболее предлагаемый интервал заработной платы – 601–1000 манатов.

Отмечено, что самая высокая средняя заработная плата установлена в сферах ИКТ, инженерии, архитектуры, программирования и управления проектами.