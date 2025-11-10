USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Трампа освистали

11:44 1139

Президент США Дональд Трамп был освистан болельщиками во время посещения матча Национальной футбольной лиги (NFL). Об этом сообщает AP.

Трамп в ночь на 10 ноября посетил встречу, в которой «Вашингтон Коммандерс» уступил «Детройт Лайонс» со счетом 22:44. Встреча прошла на стадионе «Нортвест» (штат Мэриленд).

В издании отметили, что некоторые зрители на трибунах громко освистывали президента США. Сначала, когда его показали на видеотабло в конце первого тайма вместе со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Затем, когда диктор стадиона представил президента в перерыве.

По данным издания, вновь главу государства освистали, когда Трамп зачитывал присягу для военнослужащих, которую им предстояло произнести на церемонии зачисления на службу во время перерыва в матче.

Трамп стал третьим президентом США, который посетил матч регулярного сезона NFL, находясь на посту. Ранее на играх лиги присутствовали Ричард Никсон (1969 год) и Джимми Картер (1978).

Во время матча самолет Air Force One Трампа низко пролетел над стадионом «Нортвест» в Мэриленде. «Хочу сказать, это был самый лучший пролет в моей жизни», — сказал Трамп журналистам, ожидавшим его прибытия.

Трамп помиловал всех, кроме себя
Трамп помиловал всех, кроме себя
12:05 1188
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху наша корреспонденция
02:35 6680
Обыски у соратника Зеленского
Обыски у соратника Зеленского
11:53 2047
Эрдоган не может ждать… и посылает сигналы Трампу
Эрдоган не может ждать… и посылает сигналы Трампу наш комментарий; все еще актуально
02:21 5473
Морские дроны атаковали российский порт
Морские дроны атаковали российский порт ВИДЕО
11:28 1448
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
11:00 3144
Хотят говорить ради того, чтобы выжить
Хотят говорить ради того, чтобы выжить наша корреспонденция; все еще актуально
00:15 2746
Россия завозит все больше индийцев
Россия завозит все больше индийцев
11:13 2095
России и Украине дали время «подраться еще»
России и Украине дали время «подраться еще» наша аналитика
02:54 5857
США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем
США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем Казбек Бейсебаев комментирует для haqqin.az; все еще актуально
9 ноября 2025, 23:54 6224
Два сильных землетрясения в Турции
Два сильных землетрясения в Турции
10:13 2356

ЭТО ВАЖНО

Трамп помиловал всех, кроме себя
Трамп помиловал всех, кроме себя
12:05 1188
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху наша корреспонденция
02:35 6680
Обыски у соратника Зеленского
Обыски у соратника Зеленского
11:53 2047
Эрдоган не может ждать… и посылает сигналы Трампу
Эрдоган не может ждать… и посылает сигналы Трампу наш комментарий; все еще актуально
02:21 5473
Морские дроны атаковали российский порт
Морские дроны атаковали российский порт ВИДЕО
11:28 1448
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
11:00 3144
Хотят говорить ради того, чтобы выжить
Хотят говорить ради того, чтобы выжить наша корреспонденция; все еще актуально
00:15 2746
Россия завозит все больше индийцев
Россия завозит все больше индийцев
11:13 2095
России и Украине дали время «подраться еще»
России и Украине дали время «подраться еще» наша аналитика
02:54 5857
США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем
США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем Казбек Бейсебаев комментирует для haqqin.az; все еще актуально
9 ноября 2025, 23:54 6224
Два сильных землетрясения в Турции
Два сильных землетрясения в Турции
10:13 2356
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться