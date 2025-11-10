USD 1.7000
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Обыски у соратника Зеленского

11:53 2049

10 ноября бизнесмен Тимур Миндич, совладелец студии «Квартал 95» и давний соратник президента Владимира Зеленского, покинул территорию Украины. По данным источников украинских СМИ в политических кругах, он уехал ночью, за несколько часов до того, как детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли к нему с обыском.

В этот же день стало известно, что НАБУ проводит следственные действия у Миндича. Параллельно обыски проходят у министра энергетики Украины Германа Галущенко, а также на государственном предприятии «Энергоатом». Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

12:05 1191
02:35 6680
11:53 2050
02:21 5473
11:28 1448
11:00 3145
00:15 2746
11:13 2095
02:54 5857
9 ноября 2025, 23:54 6224
10:13 2357

