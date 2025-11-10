Обыски у соратника Зеленского

10 ноября бизнесмен Тимур Миндич, совладелец студии «Квартал 95» и давний соратник президента Владимира Зеленского, покинул территорию Украины. По данным источников украинских СМИ в политических кругах, он уехал ночью, за несколько часов до того, как детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли к нему с обыском.

В этот же день стало известно, что НАБУ проводит следственные действия у Миндича. Параллельно обыски проходят у министра энергетики Украины Германа Галущенко, а также на государственном предприятии «Энергоатом». Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.