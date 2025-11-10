Трамп помиловал всех, кроме себя

Президент США Дональд Трамп издал указ о помиловании ряда своих политических союзников, которые были обвиняемыми или фигурантами расследования в связи с попытками оспорить результаты выборов 2020 года. Об этом сообщил Управляющий по вопросам помилований Минюста США Эд Мартин, опубликовавший документ в социальной сети X.

В списке фигурируют несколько заметных фигур из окружения Трампа, в том числе его бывший адвокат Руди Джулиани, юрист Сидни Пауэлл и бывший глава аппарата Белого дома Марк Медоуз. Всего указ касается нескольких десятков человек.

В тексте указа говорится, что «это решение завершает серьезную несправедливость, допущенную в отношении американского народа после президентских выборов 2020 года, и служит шагом к национальному примирению». Документ датирован 7 ноября и содержит подпись президента.

Помилование объявлено как «полное, окончательное и безусловное», включая фигурантов дела в штате Джорджия, где часть сторонников Трампа обвиняется в попытке изменить результаты голосования. При этом важное уточнение: президентские помилования распространяются только на федеральные обвинения и не отменяют обвинения, выдвинутые на уровне штатов.

Также в тексте отдельно отмечено, что указ не распространяется на самого Дональда Трампа.