USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Трамп помиловал всех, кроме себя

12:05 1193

Президент США Дональд Трамп издал указ о помиловании ряда своих политических союзников, которые были обвиняемыми или фигурантами расследования в связи с попытками оспорить результаты выборов 2020 года. Об этом сообщил Управляющий по вопросам помилований Минюста США Эд Мартин, опубликовавший документ в социальной сети X.

В списке фигурируют несколько заметных фигур из окружения Трампа, в том числе его бывший адвокат Руди Джулиани, юрист Сидни Пауэлл и бывший глава аппарата Белого дома Марк Медоуз. Всего указ касается нескольких десятков человек.

В тексте указа говорится, что «это решение завершает серьезную несправедливость, допущенную в отношении американского народа после президентских выборов 2020 года, и служит шагом к национальному примирению». Документ датирован 7 ноября и содержит подпись президента.

Помилование объявлено как «полное, окончательное и безусловное», включая фигурантов дела в штате Джорджия, где часть сторонников Трампа обвиняется в попытке изменить результаты голосования. При этом важное уточнение: президентские помилования распространяются только на федеральные обвинения и не отменяют обвинения, выдвинутые на уровне штатов.

Также в тексте отдельно отмечено, что указ не распространяется на самого Дональда Трампа.

Трамп помиловал всех, кроме себя
Трамп помиловал всех, кроме себя
12:05 1194
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху наша корреспонденция
02:35 6681
Обыски у соратника Зеленского
Обыски у соратника Зеленского
11:53 2053
Эрдоган не может ждать… и посылает сигналы Трампу
Эрдоган не может ждать… и посылает сигналы Трампу наш комментарий; все еще актуально
02:21 5473
Морские дроны атаковали российский порт
Морские дроны атаковали российский порт ВИДЕО
11:28 1450
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
11:00 3146
Хотят говорить ради того, чтобы выжить
Хотят говорить ради того, чтобы выжить наша корреспонденция; все еще актуально
00:15 2746
Россия завозит все больше индийцев
Россия завозит все больше индийцев
11:13 2095
России и Украине дали время «подраться еще»
России и Украине дали время «подраться еще» наша аналитика
02:54 5858
США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем
США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем Казбек Бейсебаев комментирует для haqqin.az; все еще актуально
9 ноября 2025, 23:54 6225
Два сильных землетрясения в Турции
Два сильных землетрясения в Турции
10:13 2358

ЭТО ВАЖНО

Трамп помиловал всех, кроме себя
Трамп помиловал всех, кроме себя
12:05 1194
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху наша корреспонденция
02:35 6681
Обыски у соратника Зеленского
Обыски у соратника Зеленского
11:53 2053
Эрдоган не может ждать… и посылает сигналы Трампу
Эрдоган не может ждать… и посылает сигналы Трампу наш комментарий; все еще актуально
02:21 5473
Морские дроны атаковали российский порт
Морские дроны атаковали российский порт ВИДЕО
11:28 1450
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
11:00 3146
Хотят говорить ради того, чтобы выжить
Хотят говорить ради того, чтобы выжить наша корреспонденция; все еще актуально
00:15 2746
Россия завозит все больше индийцев
Россия завозит все больше индийцев
11:13 2095
России и Украине дали время «подраться еще»
России и Украине дали время «подраться еще» наша аналитика
02:54 5858
США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем
США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем Казбек Бейсебаев комментирует для haqqin.az; все еще актуально
9 ноября 2025, 23:54 6225
Два сильных землетрясения в Турции
Два сильных землетрясения в Турции
10:13 2358
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться