Столкновение поездов в Словакии: десятки пострадавших

При столкновении двух пассажирских поездов на западе Словакии, случившемся вечером в воскресенье, 9 ноября, пострадали десятки людей. Погибших в результате этой аварии не было, 11 человек были доставлены в больницы. Остальные пострадавшие получили лишь легкие ушибы и травмы, сообщают зарубежные СМИ.

Указывается, что авария произошла примерно в 20 км к северу от столицы страны, на отрезке между городами Свети-Юр и Пензинок.

Поезд Tatran 620, двигавшийся из города Кошице в Братиславу, столкнулся с поездом REX1814, следовавшим из города Нитра также в Братиславу. В поездах находились около 800 пассажиров.

По данным полиции, лобового столкновения поездов не было, как не было и схода поезда с рельсов. По сведениям агентства Reuters, один из поездов врезался в заднюю часть другого.

Комментируя аварию, президент Словакии Петер Пеллегрини пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления и поблагодарил спасательные службы за их работу.