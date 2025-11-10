USD 1.7000
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Столкновение поездов в Словакии: десятки пострадавших

12:14 454

При столкновении двух пассажирских поездов на западе Словакии, случившемся вечером в воскресенье, 9 ноября, пострадали десятки людей. Погибших в результате этой аварии не было, 11 человек были доставлены в больницы. Остальные пострадавшие получили лишь легкие ушибы и травмы, сообщают зарубежные СМИ.

Указывается, что авария произошла примерно в 20 км к северу от столицы страны, на отрезке между городами Свети-Юр и Пензинок.

Поезд Tatran 620, двигавшийся из города Кошице в Братиславу, столкнулся с поездом REX1814, следовавшим из города Нитра также в Братиславу. В поездах находились около 800 пассажиров.

По данным полиции, лобового столкновения поездов не было, как не было и схода поезда с рельсов. По сведениям агентства Reuters, один из поездов врезался в заднюю часть другого.

Комментируя аварию, президент Словакии Петер Пеллегрини пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления и поблагодарил спасательные службы за их работу.

Трамп помиловал всех, кроме себя
Трамп помиловал всех, кроме себя
12:05 1194
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху наша корреспонденция
02:35 6683
Обыски у соратника Зеленского
Обыски у соратника Зеленского
11:53 2057
Эрдоган не может ждать… и посылает сигналы Трампу
Эрдоган не может ждать… и посылает сигналы Трампу наш комментарий; все еще актуально
02:21 5474
Морские дроны атаковали российский порт
Морские дроны атаковали российский порт ВИДЕО
11:28 1451
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
11:00 3148
Хотят говорить ради того, чтобы выжить
Хотят говорить ради того, чтобы выжить наша корреспонденция; все еще актуально
00:15 2746
Россия завозит все больше индийцев
Россия завозит все больше индийцев
11:13 2095
России и Украине дали время «подраться еще»
России и Украине дали время «подраться еще» наша аналитика
02:54 5858
США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем
США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем Казбек Бейсебаев комментирует для haqqin.az; все еще актуально
9 ноября 2025, 23:54 6225
Два сильных землетрясения в Турции
Два сильных землетрясения в Турции
10:13 2358

