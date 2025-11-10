Украинцы отказались от «Леопардов»

Германия планирует продать Бразилии 65 танков Leopard 2A6, которые должны были передать ВСУ. Об этом сообщил портал Tecnogia & Defesa со ссылкой на источники в бразильской армии.

На складах ФРГ остались 68 танков модели 2A6, не подлежащих модернизации. По данным портала, 65 из них готовы продать Бразилии, «поскольку Украина от них отказалась».

Помимо танков Берлин намерен поставить бразильским вооруженным силам 78 БМП Marder 1A5, взятых из стратегических запасов Бундесвера и модернизированных компанией KNDS, говорится в материале.