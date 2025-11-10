Фастфуд по-шамкирски

В Шамкире зафиксирован случай массового отравления. Семь человек, включая троих детей, попали в медицинское учреждение после употребления донера в местных заведениях общественного питания.

Первый инцидент произошел в донерной Mersin, расположенной на территории города, 9 ноября.

Насиб Эльданиз оглу Зейналов (1994 г.р.), его сын Эмин (2020 г.р.), дочь Назлы (2023 г.р.), а также жительница поселка Дялляр Дурдана Эльчин гызы Кязымова (1991 г.р.) и ее дети - дочь Дамла (2014 г.р.) и сын Тогрул (2015 г.р.), были доставлены в больницу с явными признаками острого пищевого отравления после употребления донера. После оказания первой медицинской помощи их отпустили домой.

Сегодня, около 01:00, в больницу был доставлен еще один пострадавший - житель поселка Дялляр Руслан Гаджибек оглу Эйниев (1982 г.р.). Мужчина также получил отравление после употребления донера, но из другого заведения - Mahmud, также расположенного на территории Шамкира.

После оказания первичной медицинской помощи, мужчина также был отпущен домой.

Как сообщили в пресс-службе Агентства пищевой безопасности Азербайджана, после поступления информации о случаях отравления в двух различных донерных Шамкирского района было начато расследование.

«Специалисты агентства осмотрели место происшествия, взяли соответствующие образцы для лабораторных исследований. Расследование продолжается», - говорится в официальном сообщении ведомства.