USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Фастфуд по-шамкирски

ОБНОВЛЕНО 13:07
13:07 892

В Шамкире зафиксирован случай массового отравления. Семь человек, включая троих детей, попали в медицинское учреждение после употребления донера в местных заведениях общественного питания.

Первый инцидент произошел в донерной Mersin, расположенной на территории города, 9 ноября.

Насиб Эльданиз оглу Зейналов (1994 г.р.), его сын Эмин (2020 г.р.), дочь Назлы (2023 г.р.), а также жительница поселка Дялляр Дурдана Эльчин гызы Кязымова (1991 г.р.) и ее дети - дочь Дамла (2014 г.р.) и сын Тогрул (2015 г.р.), были доставлены в больницу с явными признаками острого пищевого отравления после употребления донера. После оказания первой медицинской помощи их отпустили домой.

Сегодня, около 01:00, в больницу был доставлен еще один пострадавший - житель поселка Дялляр Руслан Гаджибек оглу Эйниев (1982 г.р.). Мужчина также получил отравление после употребления донера, но из другого заведения - Mahmud, также расположенного на территории Шамкира.

После оказания первичной медицинской помощи, мужчина также был отпущен домой.

Как сообщили в пресс-службе Агентства пищевой безопасности Азербайджана, после поступления информации о случаях отравления в двух различных донерных Шамкирского района было начато расследование.

«Специалисты агентства осмотрели место происшествия, взяли соответствующие образцы для лабораторных исследований. Расследование продолжается», - говорится в официальном сообщении ведомства.

* * * 12:32

В Шамкире произошло массовое отравление шаурмой. Инцидент случился в местной донерной Mersin.

Как сообщили haqqin.az в TƏBİB, вчера около 4:00 утра в отделение неотложной помощи Центральной районной больницы Шамкира с подозрением на отравление были госпитализированы 6 человек.

Каждому из пострадавших была оказана необходимая медицинская помощь, после чего их выписали домой на амбулаторное лечение.

Трамп помиловал всех, кроме себя
Трамп помиловал всех, кроме себя
12:05 1198
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху наша корреспонденция
02:35 6683
Обыски у соратника Зеленского
Обыски у соратника Зеленского
11:53 2062
Эрдоган не может ждать… и посылает сигналы Трампу
Эрдоган не может ждать… и посылает сигналы Трампу наш комментарий; все еще актуально
02:21 5475
Морские дроны атаковали российский порт
Морские дроны атаковали российский порт ВИДЕО
11:28 1452
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
11:00 3151
Хотят говорить ради того, чтобы выжить
Хотят говорить ради того, чтобы выжить наша корреспонденция; все еще актуально
00:15 2746
Россия завозит все больше индийцев
Россия завозит все больше индийцев
11:13 2098
России и Украине дали время «подраться еще»
России и Украине дали время «подраться еще» наша аналитика
02:54 5860
США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем
США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем Казбек Бейсебаев комментирует для haqqin.az; все еще актуально
9 ноября 2025, 23:54 6227
Два сильных землетрясения в Турции
Два сильных землетрясения в Турции
10:13 2359

ЭТО ВАЖНО

Трамп помиловал всех, кроме себя
Трамп помиловал всех, кроме себя
12:05 1198
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху наша корреспонденция
02:35 6683
Обыски у соратника Зеленского
Обыски у соратника Зеленского
11:53 2062
Эрдоган не может ждать… и посылает сигналы Трампу
Эрдоган не может ждать… и посылает сигналы Трампу наш комментарий; все еще актуально
02:21 5475
Морские дроны атаковали российский порт
Морские дроны атаковали российский порт ВИДЕО
11:28 1452
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
11:00 3151
Хотят говорить ради того, чтобы выжить
Хотят говорить ради того, чтобы выжить наша корреспонденция; все еще актуально
00:15 2746
Россия завозит все больше индийцев
Россия завозит все больше индийцев
11:13 2098
России и Украине дали время «подраться еще»
России и Украине дали время «подраться еще» наша аналитика
02:54 5860
США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем
США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем Казбек Бейсебаев комментирует для haqqin.az; все еще актуально
9 ноября 2025, 23:54 6227
Два сильных землетрясения в Турции
Два сильных землетрясения в Турции
10:13 2359
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться