Бакинцев ждет теплая погода

11 ноября в Азербайджане ожидается 24 градуса тепла. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых местах слабый туман, будет преобладать юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-15° тепла, днем 17-20° тепла. Атмосферное давление понизится с 765 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых местах временами туман. Будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха ночью 8-13°, днем 19-24° тепла, в горах ночью 2-4°, днем 10-15° тепла.