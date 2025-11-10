USD 1.7000
Бакинцев ждет теплая погода

12:37 558

11 ноября в Азербайджане ожидается 24 градуса тепла. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых местах слабый туман, будет преобладать юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-15° тепла, днем 17-20° тепла. Атмосферное давление понизится с 765 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых местах временами туман. Будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха ночью 8-13°, днем 19-24° тепла, в горах ночью 2-4°, днем 10-15° тепла.

Трамп помиловал всех, кроме себя
Трамп помиловал всех, кроме себя
12:05 1198
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху наша корреспонденция
02:35 6683
Обыски у соратника Зеленского
Обыски у соратника Зеленского
11:53 2062
Эрдоган не может ждать… и посылает сигналы Трампу
Эрдоган не может ждать… и посылает сигналы Трампу наш комментарий; все еще актуально
02:21 5475
Морские дроны атаковали российский порт
Морские дроны атаковали российский порт ВИДЕО
11:28 1453
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
11:00 3151
Хотят говорить ради того, чтобы выжить
Хотят говорить ради того, чтобы выжить наша корреспонденция; все еще актуально
00:15 2746
Россия завозит все больше индийцев
Россия завозит все больше индийцев
11:13 2099
России и Украине дали время «подраться еще»
России и Украине дали время «подраться еще» наша аналитика
02:54 5860
США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем
США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем Казбек Бейсебаев комментирует для haqqin.az; все еще актуально
9 ноября 2025, 23:54 6227
Два сильных землетрясения в Турции
Два сильных землетрясения в Турции
10:13 2359

