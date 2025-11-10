Зеленский о Patriot из США и Европы

Киев планирует заказать у американских производителей 27 ЗРК Patriot. А пока «европейские государства могли бы предоставить Украине имеющиеся у них системы Patriot». Такое заявление президент Украины Владимир Зеленский сделал в интервью британской газете The Guardian.

По словам украинского лидера, он ведет тесную работу с международными партнерами с целью защитить свою страну от ночных атак РФ с применением БПЛА. На данный момент, однако, Великобритания и другие союзники отказываются направлять свои истребители для патрулирования неба над центральной и западной частью страны, несмотря на давние просьбы Киева об этом, следует из публикации.

Отвечая на вопрос о том, делают ли ЕС и Соединенное Королевство достаточно, чтобы помочь Украине в преддверии зимы, Зеленский ответил: «Этого никогда недостаточно. Достаточно, когда война прекратится. И достаточно, когда Путин поймет, что ему придется остановиться».

В то же время президент Украины отметил, что поддерживает теплые отношения с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и ситуация вокруг недостаточной помощи Киеву не касается того лично.