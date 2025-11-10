Ошибочное представление об экономике

Лет тридцать назад, на заре независимости постсоветского пространства, шли бесконечные споры о том, какой должна быть экономика новой эпохи. В отсутствие не только социальных сетей, но и интернета вообще все эти судьбоносные дискуссии происходили на кухнях и в телевизионных эфирах — словом, в тех немногих пространствах, где еще можно было высказывать свои мысли вслух. Не берусь утверждать, что обсуждали в России, Казахстане или Азербайджане, но в Грузии разговоры велись точно такие же. Учитывая общее прошлое, нет сомнений, что мыслили мы примерно одинаково.

Прежде всего, бросалась в глаза непопулярность идеи крупной индустрии и мощных производственных гигантов. Казалось, что они безвозвратно устарели, губят природу, а потому маленьким странам не нужны. Тогда же впервые прозвучали магические слова, которые и сегодня владеют умами значительной части постсоветского мира - «малый и средний бизнес». Его объявили панацеей, универсальным ключом от всех дверей и лекарством от всех болезней. Мол, не нужны нам заводы, будем развивать малые предприятия, и экономика оживет, а природа останется нетронутой. Понадобились десятилетия неудачных экспериментов, чтобы стало ясно: никакой малый и средний бизнес сам по себе ничего не значит. Потому что в основе любой экономики лежит именно крупный бизнес — тот самый, осуждаемый, ненавидимый и презираемый, но абсолютно незаменимый. Да, крупные корпорации нарушают правила, да, они коррумпируют правительства, безразличны к экологии и стремятся только к прибыли. Да, это классические «кукрынниксы» — толстосумы в цилиндрах и с сигарами. Но реальность такова, что без них, увы, никуда. На постсоветском пространстве, где до сих пор поклоняются идолу малого бизнеса, любят ссылаться на Германию, где 70 процентов экономики приходится на малый и средний бизнес. И сразу в наших головах рисуется идиллическая картина — бесконечные салоны красоты, кафе и автомастерские. Но если заглянуть за статистику, то окажется, что большая часть этих «малых предприятий» — всего лишь обслуживающие звенья крупных концернов.

Возьмем Мюнхен и завод BMW. Сам завод — лишь вершина айсберга. Вокруг него целая экосистема поставщиков: сотни компаний производят детали, комплектующие, зеркала, сиденья, электронику. Вокруг этих предприятий рестораны, детские сады, дома, магазины. Уберите из Мюнхена завод BMW, и весь ваш «малый бизнес» рухнет в одночасье. К тому же и «средний бизнес» по мировым меркам — вовсе не парикмахерская на углу, а предприятие со штатом в 150 человек и оборотом в сотни миллионов евро. Просто оно не делает брендовых товаров. Один мой родственник в Германии работал на заводе, выпускающем амбарные замки, — формально «средний бизнес», но, по сути, серьезная промышленная структура. Однако ошибочные представления об экономике характерны не только для бывших советских республик. Даже самые развитые страны поверили в миф о «постиндустриальной эпохе». Считалось, что промышленность больше не нужна, поскольку она грязная, шумная и примитивная. Пусть этим занимаются азиаты, а просвещенный Запад займется технологиями и услугами.

Я лично участвовал в бесчисленных сетевых спорах, где люди уверяли: заводы — вчерашний день, будущее за сервисом. Недавно я увидел на YouTube график, показывающий количество инженеров на 100 тысяч человек. Долгие годы лидировали США, за ними шли страны ЕС и Япония. Но к 2025 году Китай обогнал Америку, а Южная Корея — почти всю Европу. Так рухнула иллюзия «постиндустриальности». Никакой «новой эпохи» нет, и индустрия по-прежнему — основа всего. Можно иметь сколько угодно банков, бирж, страховых компаний и брокеров, но если нет фабрик, где люди делают реальные вещи — компьютеры, машины, одежду, еду, мебель, — не будет ничего. Ни один дериватив не заменит пачку печенья. Так называемая «постиндустриальная экономика» — это фантом, попытка не замечать главное преступление элит последних десятилетий. Промышленность не исчезла — она просто переместилась к вашим соперникам. Вы сами передали им заводы, технологии и рабочих вместе с веревкой, на которой они теперь могут вас повесить.