Токаев едет в Москву

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию с государственным визитом 11–12 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Визит состоится по приглашению президента России Владимира Путина.
