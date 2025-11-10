USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Токаев едет в Москву

13:20 100

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию с государственным визитом 11–12 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. 

Визит состоится по приглашению президента России Владимира Путина.

Трамп помиловал всех, кроме себя
Трамп помиловал всех, кроме себя
12:05 1207
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху наша корреспонденция
02:35 6689
Обыски у соратника Зеленского
Обыски у соратника Зеленского
11:53 2072
Эрдоган не может ждать… и посылает сигналы Трампу
Эрдоган не может ждать… и посылает сигналы Трампу наш комментарий; все еще актуально
02:21 5478
Морские дроны атаковали российский порт
Морские дроны атаковали российский порт ВИДЕО
11:28 1464
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
11:00 3160
Хотят говорить ради того, чтобы выжить
Хотят говорить ради того, чтобы выжить наша корреспонденция; все еще актуально
00:15 2750
Россия завозит все больше индийцев
Россия завозит все больше индийцев
11:13 2108
России и Украине дали время «подраться еще»
России и Украине дали время «подраться еще» наша аналитика
02:54 5863
США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем
США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем Казбек Бейсебаев комментирует для haqqin.az; все еще актуально
9 ноября 2025, 23:54 6228
Два сильных землетрясения в Турции
Два сильных землетрясения в Турции
10:13 2362

ЭТО ВАЖНО

Трамп помиловал всех, кроме себя
Трамп помиловал всех, кроме себя
12:05 1207
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху наша корреспонденция
02:35 6689
Обыски у соратника Зеленского
Обыски у соратника Зеленского
11:53 2072
Эрдоган не может ждать… и посылает сигналы Трампу
Эрдоган не может ждать… и посылает сигналы Трампу наш комментарий; все еще актуально
02:21 5478
Морские дроны атаковали российский порт
Морские дроны атаковали российский порт ВИДЕО
11:28 1464
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
11:00 3160
Хотят говорить ради того, чтобы выжить
Хотят говорить ради того, чтобы выжить наша корреспонденция; все еще актуально
00:15 2750
Россия завозит все больше индийцев
Россия завозит все больше индийцев
11:13 2108
России и Украине дали время «подраться еще»
России и Украине дали время «подраться еще» наша аналитика
02:54 5863
США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем
США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем Казбек Бейсебаев комментирует для haqqin.az; все еще актуально
9 ноября 2025, 23:54 6228
Два сильных землетрясения в Турции
Два сильных землетрясения в Турции
10:13 2362
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться