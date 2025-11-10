Россиянин шпионил на Пакистан

В Санкт-Петербурге задержан гражданин России, участвовавший в попытке вывоза секретных документов, связанных с российскими военными вертолетами и системами противовоздушной обороны, пишет The Economic Times со ссылкой на источники.
Рассекречена сеть, возглавляемая пакистанской Межведомственной разведкой (ISI), пытавшаяся провезти передовые технологии ПВО из России, говорится в материале.
Операция стала продолжением предыдущих попыток ISI (пакистанская разведка, İnter-Services Intelligence) получить доступ к военным технологиям, включая системы С-400, которые активно используются индийскими ВВС.
Задержанный пытался вывезти в том числе документы по разработке военной вертолетной техники и информацию о военно-транспортных вертолетах Ми-8АМТШ-В «Терминатор» и Ми-8АМТШ-ВА.