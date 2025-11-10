Совершивший вооруженное нападение на телеканал в Турции сдался полиции

Мужчина, совершивший вооруженное нападение на здание телеканала BeIN Sports, расположенное в районе Аязага в Стамбуле, сдался полиции. Об этом пишет газета Hürriyet.
Согласно информации, нападавший Кемаль С. утверждал, что комментатор телеканала Гюнтекин Онай оскорбил его супругу, которая работает там сотрудником службы безопасности.
Вооруженный мужчина требовал, чтобы комментатор извинился. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции смогли переубедить его.
После переговоров, продолжавшихся примерно 30 минут, Кемаль С. был выведен из здания и доставлен в отдел полиции.
На здание офиса турецкого телевизионного канала BeIN Sports, расположенного в квартале Аязага района Шишли в Стамбуле, совершено вооруженное нападение, сообщают турецкие СМИ.
Отмечается, что на место происшествия привлечены сотрудники полиции.
По последним данным, нападавший задержан.
