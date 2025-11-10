USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Совершивший вооруженное нападение на телеканал в Турции сдался полиции

ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 14:52
14:52 1679

Мужчина, совершивший вооруженное нападение на здание телеканала BeIN Sports, расположенное в районе Аязага в Стамбуле, сдался полиции. Об этом пишет газета Hürriyet.

Согласно информации, нападавший Кемаль С. утверждал, что комментатор телеканала Гюнтекин Онай оскорбил его супругу, которая работает там сотрудником службы безопасности.

Вооруженный мужчина требовал, чтобы комментатор извинился. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции смогли переубедить его.

После переговоров, продолжавшихся примерно 30 минут, Кемаль С. был выведен из здания и доставлен в отдел полиции.

* * * 14:18

На здание офиса турецкого телевизионного канала BeIN Sports, расположенного в квартале Аязага района Шишли в Стамбуле, совершено вооруженное нападение, сообщают турецкие СМИ. 

Отмечается, что на место происшествия привлечены сотрудники полиции. 

По последним данным, нападавший задержан.

Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы
Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы обновлено 16:18
16:18 5797
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
11:00 5135
У ЛУКОЙЛа огромные проблемы: И Ирак отказался платить
У ЛУКОЙЛа огромные проблемы: И Ирак отказался платить
17:04 143
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан главное на этот час
14:38 3227
Пашинян собрал военных
Пашинян собрал военных
16:03 1392
Куда подевался Лавров?
Куда подевался Лавров?
15:22 2692
Президента Сирии дважды хотели убить
Президента Сирии дважды хотели убить
15:45 1223
Ошибочное представление об экономике
Ошибочное представление об экономике мысли вслух
12:49 2766
России и Украине дали время «подраться еще»
России и Украине дали время «подраться еще» наша аналитика; все еще актуально
02:54 6556
Трамп помиловал всех, кроме себя
Трамп помиловал всех, кроме себя
12:05 3133
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху наша корреспонденция
02:35 7620

ЭТО ВАЖНО

Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы
Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы обновлено 16:18
16:18 5797
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
11:00 5135
У ЛУКОЙЛа огромные проблемы: И Ирак отказался платить
У ЛУКОЙЛа огромные проблемы: И Ирак отказался платить
17:04 143
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан главное на этот час
14:38 3227
Пашинян собрал военных
Пашинян собрал военных
16:03 1392
Куда подевался Лавров?
Куда подевался Лавров?
15:22 2692
Президента Сирии дважды хотели убить
Президента Сирии дважды хотели убить
15:45 1223
Ошибочное представление об экономике
Ошибочное представление об экономике мысли вслух
12:49 2766
России и Украине дали время «подраться еще»
России и Украине дали время «подраться еще» наша аналитика; все еще актуально
02:54 6556
Трамп помиловал всех, кроме себя
Трамп помиловал всех, кроме себя
12:05 3133
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху наша корреспонденция
02:35 7620
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться