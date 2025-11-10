ДТП со свадебным кортежем в Губе: установлены личности погибшего и пострадавшего

Пассажир автомобиля, Джейхун Зульфугар оглу Сулейманов, получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в Губинскую центральную районную больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

В результате аварии водитель автомобиля марки ВАЗ-2107, житель Хачмазского района, 23-летний Шахбала Асеф оглу Мехдиев, скончался по дороге в больницу.

На участке дороги Губа - Хачмаз, проходящем через территорию села Алексеевка Губинского района, произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

Легковой автомобиль ВАЗ-2107, находившийся в свадебном кортеже, съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате аварии один человек погиб, еще один - получил травмы. Пострадавший был госпитализирован.

В настоящее время личности погибшего и пострадавшего уточняются.

По данному факту проводится расследование.