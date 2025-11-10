USD 1.7000
ДТП со свадебным кортежем в Губе: установлены личности погибшего и пострадавшего

ОБНОВЛЕНО 15:40
15:40 1652

Установлены личности погибшего и пострадавшего в ДТП со свадебным кортежем в Губе.

В результате аварии водитель автомобиля марки ВАЗ-2107, житель Хачмазского района, 23-летний Шахбала Асеф оглу Мехдиев, скончался по дороге в больницу.

Пассажир автомобиля, Джейхун Зульфугар оглу Сулейманов, получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в Губинскую центральную районную больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

* * * 14:27

На участке дороги Губа - Хачмаз, проходящем через территорию села Алексеевка Губинского района, произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

Легковой автомобиль ВАЗ-2107, находившийся в свадебном кортеже, съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате аварии один человек погиб, еще один - получил травмы. Пострадавший был госпитализирован.

В настоящее время личности погибшего и пострадавшего уточняются.

По данному факту проводится расследование.

16:18 5799
11:00 5135
17:04 145
14:38 3228
16:03 1393
15:22 2694
15:45 1223
12:49 2767
02:54 6556
12:05 3134
02:35 7621

