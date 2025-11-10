Европейская комиссия официально опровергла утверждения касательно того, что часть газа, экспортируемого Азербайджаном в Европу, якобы имеет российское происхождение. Подобного рода слухи за последние годы распространяли некоторые круги. В ответ на запрос депутата Европарламента из Франции Жан-Поля Гарро Еврокомиссия заявила, что данные обвинения полностью ложны и что в Южном газовом коридоре нет никакого российского газа. В своем обращении французский депутат осудил то, что он назвал «политическим и моральным противоречием» в Европейском союзе. По его утверждению, ЕС обходил собственное энергетическое эмбарго, импортируя газ из Баку, который «в свою очередь закупал его у Москвы и перепродавал европейским странам по более высокой цене».

Соглашение, подписанное в июле 2022 года председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, предусматривало постепенное увеличение поставок с 12 миллиардов кубометров в 2022 году до почти 20 миллиардов в 2027 году в рамках плана REPowerEU, направленного на снижение энергетической зависимости от России. В официальном ответе еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен от имени Комиссии отверг обвинения, подчеркнув, что Южный газовый коридор, основная транзитная инфраструктура между Каспийским морем и Европой, «связан исключительно с азербайджанскими месторождениями и не интегрирован с национальной газовой сетью России».