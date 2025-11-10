USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан

главное на этот час
Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
14:38 3228

Европейская комиссия официально опровергла утверждения касательно того, что часть газа, экспортируемого Азербайджаном в Европу, якобы имеет российское происхождение. Подобного рода слухи за последние годы распространяли некоторые круги.

В ответ на запрос депутата Европарламента из Франции Жан-Поля Гарро Еврокомиссия заявила, что данные обвинения полностью ложны и что в Южном газовом коридоре нет никакого российского газа.

В своем обращении французский депутат осудил то, что он назвал «политическим и моральным противоречием» в Европейском союзе. По его утверждению, ЕС обходил собственное энергетическое эмбарго, импортируя газ из Баку, который «в свою очередь закупал его у Москвы и перепродавал европейским странам по более высокой цене».

Соглашение, подписанное в июле 2022 года председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, предусматривало постепенное увеличение поставок с 12 миллиардов кубометров в 2022 году до почти 20 миллиардов в 2027 году в рамках плана REPowerEU, направленного на снижение энергетической зависимости от России.

В официальном ответе еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен от имени Комиссии отверг обвинения, подчеркнув, что Южный газовый коридор, основная транзитная инфраструктура между Каспийским морем и Европой, «связан исключительно с азербайджанскими месторождениями и не интегрирован с национальной газовой сетью России».

В 2023 году Азербайджан импортировал менее одного млрд кубометров российского газа исключительно для внутреннего потребления

Брюссель также уточнил, что в 2023 году Азербайджан импортировал менее одного миллиарда кубометров российского газа, предназначенного исключительно для внутреннего потребления, тогда как в 2024 году экспортировал более 25 миллиардов кубометров, половина из которых — в страны ЕС.

Разница в объемах, как пояснила Еврокомиссия, «свидетельствует о явной диспропорции между импортом и экспортом».

Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы
Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы обновлено 16:18
16:18 5802
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
11:00 5135
У ЛУКОЙЛа огромные проблемы: И Ирак отказался платить
У ЛУКОЙЛа огромные проблемы: И Ирак отказался платить
17:04 147
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан главное на этот час
14:38 3229
Пашинян собрал военных
Пашинян собрал военных
16:03 1395
Куда подевался Лавров?
Куда подевался Лавров?
15:22 2696
Президента Сирии дважды хотели убить
Президента Сирии дважды хотели убить
15:45 1224
Ошибочное представление об экономике
Ошибочное представление об экономике мысли вслух
12:49 2767
России и Украине дали время «подраться еще»
России и Украине дали время «подраться еще» наша аналитика; все еще актуально
02:54 6556
Трамп помиловал всех, кроме себя
Трамп помиловал всех, кроме себя
12:05 3134
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху наша корреспонденция
02:35 7621

ЭТО ВАЖНО

Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы
Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы обновлено 16:18
16:18 5802
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
11:00 5135
У ЛУКОЙЛа огромные проблемы: И Ирак отказался платить
У ЛУКОЙЛа огромные проблемы: И Ирак отказался платить
17:04 147
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан главное на этот час
14:38 3229
Пашинян собрал военных
Пашинян собрал военных
16:03 1395
Куда подевался Лавров?
Куда подевался Лавров?
15:22 2696
Президента Сирии дважды хотели убить
Президента Сирии дважды хотели убить
15:45 1224
Ошибочное представление об экономике
Ошибочное представление об экономике мысли вслух
12:49 2767
России и Украине дали время «подраться еще»
России и Украине дали время «подраться еще» наша аналитика; все еще актуально
02:54 6556
Трамп помиловал всех, кроме себя
Трамп помиловал всех, кроме себя
12:05 3134
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху наша корреспонденция
02:35 7621
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться