Израиль требует от Ливана быть пожестче

Израиль оказывает давление на ливанскую армию, призывая проводить обыски в частных домах на юге страны в поисках оружия «Хезболлы», сообщили Reuters три ливанских и два израильских источника в сфере безопасности.

По данным агентства, требование появилось в последние недели и было отклонено военным руководством Ливана, опасающимся, что такие рейды вызовут внутренние столкновения и подорвут хрупкий порядок в стране.

Израиль настаивает, что без проверок жилых домов программа разоружения «Хезболлы» останется неэффективной. В ответ Ливан подчеркивает, что проводит масштабные зачистки долин и лесов, где уже обнаружено более 50 тоннелей, десятки ракет и сотни единиц оружия.