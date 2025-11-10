Экс-президент Франции может выйти из тюрьмы

Представитель прокуратуры на слушании в апелляционном суде Парижа предложил перевести под судебный контроль бывшего президента Франции Николя Саркози, отбывающего срок в парижской тюрьме Ла-Санте, передает телеканал BFMTV. В качестве условия освобождения прокуратура обозначила запрет Саркози контактировать с другими фигурантами дела о незаконном финансировании избирательной кампании 2007 года.

«Риски сговора и запугивания свидетелей оправдывают ходатайство о помещении под судебный надзор», — заявил прокурор Дамьен Брюне, попросив удовлетворить просьбу Николя Саркози об освобождении. Его слова приводит Liberation.

О том, что тюремное заключение представляет угрозу для бывшего президента Франции, на суде также заявил его представитель Кристоф Энгрен. Именно по этой причине, указал адвокат, к Саркози приставили двоих вооруженных полицейских, которые обеспечивают его круглосуточную охрану.

Николя Саркози принял участие в заседании по видеосвязи из Ла-Санте. Он заявил, что пребывание в заключении стало для него «очень тяжелым» и «изнурительным», передает Le Parisien. При этом он отдал должное сотрудникам тюрьмы, которые «сделали этот кошмар терпимым». Решение о возможном освобождении Саркози апелляционный суд Парижа огласит в 13:30 по местному времени (в 16:30 по бакинскому времени).

Приговор Саркози суд Парижа огласил в сентябре. Бывшего президента Франции признали виновным в незаконном финансировании избирательной кампании 2007 года ливийскими властями и назначили пять лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора. Фактически в тюрьме он оказался 21 октября. Кроме тюремного срока суд назначил экс-президенту штраф в размере €100 тыс. и запретил занимать государственные должности в течение пяти лет. Издание Le Point со ссылкой на близких политика сообщало, что из-за враждебного отношения со стороны многих сокамерников Саркози решил отказаться от тюремной еды.