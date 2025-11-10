USD 1.7000
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Экс-президент Франции может выйти из тюрьмы

14:55 1126

Представитель прокуратуры на слушании в апелляционном суде Парижа предложил перевести под судебный контроль бывшего президента Франции Николя Саркози, отбывающего срок в парижской тюрьме Ла-Санте, передает телеканал BFMTV. В качестве условия освобождения прокуратура обозначила запрет Саркози контактировать с другими фигурантами дела о незаконном финансировании избирательной кампании 2007 года.

«Риски сговора и запугивания свидетелей оправдывают ходатайство о помещении под судебный надзор», — заявил прокурор Дамьен Брюне, попросив удовлетворить просьбу Николя Саркози об освобождении. Его слова приводит Liberation.

О том, что тюремное заключение представляет угрозу для бывшего президента Франции, на суде также заявил его представитель Кристоф Энгрен. Именно по этой причине, указал адвокат, к Саркози приставили двоих вооруженных полицейских, которые обеспечивают его круглосуточную охрану.

Николя Саркози принял участие в заседании по видеосвязи из Ла-Санте. Он заявил, что пребывание в заключении стало для него «очень тяжелым» и «изнурительным», передает Le Parisien. При этом он отдал должное сотрудникам тюрьмы, которые «сделали этот кошмар терпимым». Решение о возможном освобождении Саркози апелляционный суд Парижа огласит в 13:30 по местному времени (в 16:30 по бакинскому времени).

Приговор Саркози суд Парижа огласил в сентябре. Бывшего президента Франции признали виновным в незаконном финансировании избирательной кампании 2007 года ливийскими властями и назначили пять лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора. Фактически в тюрьме он оказался 21 октября. Кроме тюремного срока суд назначил экс-президенту штраф в размере €100 тыс. и запретил занимать государственные должности в течение пяти лет. Издание Le Point со ссылкой на близких политика сообщало, что из-за враждебного отношения со стороны многих сокамерников Саркози решил отказаться от тюремной еды.

Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы
Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы обновлено 16:18
16:18 5806
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
11:00 5136
У ЛУКОЙЛа огромные проблемы: И Ирак отказался платить
У ЛУКОЙЛа огромные проблемы: И Ирак отказался платить
17:04 155
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан главное на этот час
14:38 3230
Пашинян собрал военных
Пашинян собрал военных
16:03 1397
Куда подевался Лавров?
Куда подевался Лавров?
15:22 2700
Президента Сирии дважды хотели убить
Президента Сирии дважды хотели убить
15:45 1225
Ошибочное представление об экономике
Ошибочное представление об экономике мысли вслух
12:49 2769
России и Украине дали время «подраться еще»
России и Украине дали время «подраться еще» наша аналитика; все еще актуально
02:54 6557
Трамп помиловал всех, кроме себя
Трамп помиловал всех, кроме себя
12:05 3136
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху наша корреспонденция
02:35 7621

