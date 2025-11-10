Лукашенко анонсировал переговоры с США

В ближайшее время Беларусь проведет переговоры с США о ситуации на литовской границе. Об этом 10 ноября заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе совещания с правительством.

«Мы еще поговорим в ближайшее время на переговорах с делегацией Соединенных Штатов Америки. Чувствую, что без них тут (имеется в виду закрытие границы Литвы и Беларуси — ред.) не обошлось», — приводит его слова пресс-служба президента Беларуси на своем сайте.

По словам Лукашенко, товарооборот между Беларусью и Литвой существенно сократился из-за санкций. Он отметил, что Минск поставляет через литовскую территорию только те товары, которые «очень-очень нужны» Литве или Польше.

Как указал белорусский лидер, в нынешней ситуации Минску приходится выстраивать взаимодействие с другими партнерами, включая Россию, Казахстан и Китай.

Другие подробности переговоров с США Лукашенко не привел.