Новость дня
Новость дня
Грузины требуют уважения

Грузины требуют уважения

15:16 951

Признание выбора грузинского народа и отказ от вмешательства во внутренние дела позволят Брюсселю восстановить отношения с Тбилиси. Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, сообщают грузинские СМИ.

«Когда мы говорим об осложнившихся отношениях между Грузией и Евросоюзом, не стоит забывать, что было первоисточником этого. Брюссель сегодня отклонился от наших общих европейских ценностей, главным из которых является уважение демократии», – отметил он.

По его словам, в первую очередь Брюссель должен признать выбор грузинского народа, который на парламентских выборах в 2024 году проголосовал за «Грузинскую мечту».

«Невозможно говорить об уважении демократии и при этом вмешиваться в выбор народа», – сказал Шалва Папуашвили.

Председатель парламента также заявил, что «невозможно уважать демократию и не признавать верховенство закона и права», что делают сегодня в Брюсселе. 

Также, по его словам, «невозможно говорить об уважении демократии и не дистанцироваться от политически мотивированных преступлений».

В этой связи он напомнил, что Брюссель до сих пор не осудил попытку переворота в Грузии в день местных выборов 4 октября.

«Выход очевиден. Путь восстановления со стороны Брюсселя отношений с народом Грузии лежит через уважение европейских ценностей, – заявил глава высшего законодательного органа Грузии. – Если Брюссель хочет вернуться к европейским ценностям, то первым шагом должно стать признание и уважение демократии».

ЕС обвиняет Грузию в отступлении от демократии, в свою очередь, Тбилиси заявляет о грубом вмешательстве Брюсселя во внутренние дела страны и поддержке радикализма.

