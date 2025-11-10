USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Куда подевался Лавров?

15:22 2699

Глава МИД России Сергей Лавров активно работает и продолжает принимать участие в публичных мероприятиях. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать публикации зарубежной прессы о том, что Лавров якобы «пропал» из публичного пространства, сообщает ТАСС.

«Сергей Викторович (Лавров – ред.) продолжает работать, работать активно. Эти все сообщения абсолютно ложны, не надо на них обращать внимание. Все нормально. Когда будут соответствующие публичные мероприятия, тогда вы увидите министра», - заявил Песков.

Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы
Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы обновлено 16:18
16:18 5806
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
11:00 5136
У ЛУКОЙЛа огромные проблемы: И Ирак отказался платить
У ЛУКОЙЛа огромные проблемы: И Ирак отказался платить
17:04 155
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан главное на этот час
14:38 3230
Пашинян собрал военных
Пашинян собрал военных
16:03 1397
Куда подевался Лавров?
Куда подевался Лавров?
15:22 2700
Президента Сирии дважды хотели убить
Президента Сирии дважды хотели убить
15:45 1225
Ошибочное представление об экономике
Ошибочное представление об экономике мысли вслух
12:49 2769
России и Украине дали время «подраться еще»
России и Украине дали время «подраться еще» наша аналитика; все еще актуально
02:54 6557
Трамп помиловал всех, кроме себя
Трамп помиловал всех, кроме себя
12:05 3136
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху наша корреспонденция
02:35 7621

ЭТО ВАЖНО

Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы
Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы обновлено 16:18
16:18 5806
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
11:00 5136
У ЛУКОЙЛа огромные проблемы: И Ирак отказался платить
У ЛУКОЙЛа огромные проблемы: И Ирак отказался платить
17:04 155
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан главное на этот час
14:38 3230
Пашинян собрал военных
Пашинян собрал военных
16:03 1397
Куда подевался Лавров?
Куда подевался Лавров?
15:22 2700
Президента Сирии дважды хотели убить
Президента Сирии дважды хотели убить
15:45 1225
Ошибочное представление об экономике
Ошибочное представление об экономике мысли вслух
12:49 2769
России и Украине дали время «подраться еще»
России и Украине дали время «подраться еще» наша аналитика; все еще актуально
02:54 6557
Трамп помиловал всех, кроме себя
Трамп помиловал всех, кроме себя
12:05 3136
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху наша корреспонденция
02:35 7621
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться