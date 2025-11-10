Куда подевался Лавров?

Глава МИД России Сергей Лавров активно работает и продолжает принимать участие в публичных мероприятиях. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать публикации зарубежной прессы о том, что Лавров якобы «пропал» из публичного пространства, сообщает ТАСС.
«Сергей Викторович (Лавров – ред.) продолжает работать, работать активно. Эти все сообщения абсолютно ложны, не надо на них обращать внимание. Все нормально. Когда будут соответствующие публичные мероприятия, тогда вы увидите министра», - заявил Песков.