Израиль ликвидировал еще одного члена «Хезболлы»

Беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля нанес удар по автомобилю в окрестностях города Сайда на юге Ливана, в результате погиб член руководства шиитского движения «Хезболла» Самир Али Факих. Об этом сообщил новостной портал Janoubia.

По его информации, беспилотник выпустил по машине две ракеты на участке южного шоссе между Сарафандом и Бейсарией. Шиитский руководитель скончался на месте от полученных ранений, в больницу доставлен находившийся с ним боец.

По данным портала Lebanon Files, погибший Факих возглавлял благотворительную ассоциацию «Слуги имама Хусейна».

9 ноября израильские беспилотники ликвидировали двух членов «Хезболлы», в том числе инженера, занимавшегося восстановлением военной инфраструктуры организации в районе Хоумин-эль-Фаука.