USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Израиль ликвидировал еще одного члена «Хезболлы»

15:32 367

Беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля нанес удар по автомобилю в окрестностях города Сайда на юге Ливана, в результате погиб член руководства шиитского движения «Хезболла» Самир Али Факих. Об этом сообщил новостной портал Janoubia.

По его информации, беспилотник выпустил по машине две ракеты на участке южного шоссе между Сарафандом и Бейсарией. Шиитский руководитель скончался на месте от полученных ранений, в больницу доставлен находившийся с ним боец.

По данным портала Lebanon Files, погибший Факих возглавлял благотворительную ассоциацию «Слуги имама Хусейна».

9 ноября израильские беспилотники ликвидировали двух членов «Хезболлы», в том числе инженера, занимавшегося восстановлением военной инфраструктуры организации в районе Хоумин-эль-Фаука.

Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы
Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы обновлено 16:18
16:18 5812
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
11:00 5138
У ЛУКОЙЛа огромные проблемы: И Ирак отказался платить
У ЛУКОЙЛа огромные проблемы: И Ирак отказался платить
17:04 163
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан главное на этот час
14:38 3238
Пашинян собрал военных
Пашинян собрал военных
16:03 1401
Куда подевался Лавров?
Куда подевался Лавров?
15:22 2703
Президента Сирии дважды хотели убить
Президента Сирии дважды хотели убить
15:45 1228
Ошибочное представление об экономике
Ошибочное представление об экономике мысли вслух
12:49 2770
России и Украине дали время «подраться еще»
России и Украине дали время «подраться еще» наша аналитика; все еще актуально
02:54 6557
Трамп помиловал всех, кроме себя
Трамп помиловал всех, кроме себя
12:05 3137
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху наша корреспонденция
02:35 7621

ЭТО ВАЖНО

Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы
Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы обновлено 16:18
16:18 5812
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
11:00 5138
У ЛУКОЙЛа огромные проблемы: И Ирак отказался платить
У ЛУКОЙЛа огромные проблемы: И Ирак отказался платить
17:04 163
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан главное на этот час
14:38 3238
Пашинян собрал военных
Пашинян собрал военных
16:03 1401
Куда подевался Лавров?
Куда подевался Лавров?
15:22 2703
Президента Сирии дважды хотели убить
Президента Сирии дважды хотели убить
15:45 1228
Ошибочное представление об экономике
Ошибочное представление об экономике мысли вслух
12:49 2770
России и Украине дали время «подраться еще»
России и Украине дали время «подраться еще» наша аналитика; все еще актуально
02:54 6557
Трамп помиловал всех, кроме себя
Трамп помиловал всех, кроме себя
12:05 3137
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху наша корреспонденция
02:35 7621
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться