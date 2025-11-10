Президента Сирии дважды хотели убить

Это добавляет личный аспект к планам президента Сирии присоединиться к коалиции под руководством США для борьбы с ИГИЛ, на стороне которой он долгое время сражался.

Источники, высокопоставленный сотрудник сирийских служб безопасности и высокопоставленный чиновник с Ближнего Востока, сообщили, что заговоры против аш-Шараа были предотвращены в последние несколько месяцев. Это подчеркивает прямую угрозу, с которой он сталкивается, пытаясь консолидировать власть в стране, разрушенной 14 годами гражданской войны.