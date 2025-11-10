Арабы «засевают» облака

Объединенные Арабские Эмираты начали масштабную программу искусственного вызывания дождей, пишет Financial Times.
Ежегодно страна тратит миллионы долларов на так называемый «засев облаков», распыляя в небе хлорид калия, который стимулирует образование дождевых капель.
Операция направлена на увеличение запасов пресной воды в засушливом регионе и считается одним из самых амбициозных климатических проектов Ближнего Востока.
В ней задействованы 10 пилотов и четыре самолета Beechcraft King Air C90, работающие круглосуточно.
Однако эксперты предупреждают, что технология остается спорной. Критики считают, что вмешательство в атмосферные процессы может усугубить экстремальные погодные явления.
Несмотря на это, подобные программы уже запускают и другие страны региона — например, Саудовская Аравия начала «засевать облака» в 2022 году.