Арабы «засевают» облака
Арабы «засевают» облака

Арабы «засевают» облака

15:52 1063

Объединенные Арабские Эмираты начали масштабную программу искусственного вызывания дождей, пишет Financial Times.

Ежегодно страна тратит миллионы долларов на так называемый «засев облаков», распыляя в небе хлорид калия, который стимулирует образование дождевых капель.

Операция направлена на увеличение запасов пресной воды в засушливом регионе и считается одним из самых амбициозных климатических проектов Ближнего Востока.

В ней задействованы 10 пилотов и четыре самолета Beechcraft King Air C90, работающие круглосуточно.

Однако эксперты предупреждают, что технология остается спорной. Критики считают, что вмешательство в атмосферные процессы может усугубить экстремальные погодные явления.

Несмотря на это, подобные программы уже запускают и другие страны региона — например, Саудовская Аравия начала «засевать облака» в 2022 году.

