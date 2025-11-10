Таиландцы разозлились

USD 1.7000
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун распорядился немедленно приостановить действие мирной декларации с Камбоджей после подрыва двоих таиландских военнослужащих на противопехотной мине. Об этом сообщила газета The Nation.

«То, к чему мы стремились, теперь должно быть отложено до тех пор, пока не будет внесена ясность. Произошедшее четко показывает, что враждебность по отношению к безопасности нашей страны не ослабла. В этой связи все дальнейшие действия должны быть приостановлены», - приводит издание слова премьера.

Чанвиракун выразил поддержку таиландским вооруженным силам в связи с инцидентом, который произошел во время патрулирования на границе с Камбоджей. «Я уже сказал им, чтобы они действовали так, как они считают нужным. Я вместе с ними и поддерживаю каждый их шаг», - добавил он.

Пресс-секретарь правительства Таиланда Сирипхонг Ангкхасакункиет в этой связи указал, что «запланированное на 12 ноября освобождение камбоджийских военнопленных также будет приостановлено».

Отвечая на вопрос, будет ли приостановление действия совместной декларации бессрочным, он добавил: «Мы не можем сказать, что это будет бессрочно, потребуются обсуждения. На данный момент все должно прекратиться, пока инцидент с наземной миной не будет полностью урегулирован».

Премьер-министры Камбоджи и Таиланда Хун Манет и Анутхин Чанвиракун в октябре в присутствии президента США Дональда Трампа на полях 47-го саммита АСЕАН подписали совместную декларацию, которая сформулировала дальнейшие шаги для мирного урегулирования пограничного конфликта между странами. Стороны подчеркнули, что обязуются «содействовать деэскалации напряженности, восстановлению доверия и взаимовыгодных отношений». Для достижения этих целей они согласились «осуществить военную деэскалацию под наблюдением и контролем Группы наблюдателей АСЕАН, включая отвод тяжелого вооружения и техники от границы и их возвращение на соответствующие военные объекты».

Вооруженные столкновения между Таиландом и Камбоджей произошли 24 июля недалеко от спорной пограничной зоны провинции Оддар-Миенчей. 28 июля глава правительства Малайзии Анвар Ибрагим объявил о перемирии между странами по итогам переговоров в Куала-Лумпуре. После этого произошел ряд инцидентов, когда таиландские военнослужащие подрывались на минах. В конце сентября, как информировал таиландский МИД, камбоджийские военные обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов территорию Таиланда, в связи с чем таиландские военнослужащие были приведены в боевую готовность.

ЭТО ВАЖНО

