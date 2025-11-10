Пашинян собрал военных

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Министерстве обороны встретился с участниками оперативного совещания руководящего состава Вооруженных сил.
Как пишут армянские СМИ, в ходе встречи Пашинян подчеркнул важность непрерывной модернизации армии и реализации последовательных шагов в этом направлении.
В этом контексте, как сообщается, были рассмотрены стратегическое видение развития Вооруженных сил Армении, оценка новой среды безопасности, эффективное управление, развитие кадрового потенциала и другие вопросы.
Пашинян ответил на интересующие руководство Вооруженных сил вопросы.