USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Пашинян собрал военных

16:03 1409

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Министерстве обороны встретился с участниками оперативного совещания руководящего состава Вооруженных сил.

Как пишут армянские СМИ, в ходе встречи Пашинян подчеркнул важность непрерывной модернизации армии и реализации последовательных шагов в этом направлении.

В этом контексте, как сообщается, были рассмотрены стратегическое видение развития Вооруженных сил Армении, оценка новой среды безопасности, эффективное управление, развитие кадрового потенциала и другие вопросы.

Пашинян ответил на интересующие руководство Вооруженных сил вопросы.

Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы
Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы обновлено 16:18
16:18 5821
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
11:00 5142
У ЛУКОЙЛа огромные проблемы: И Ирак отказался платить
У ЛУКОЙЛа огромные проблемы: И Ирак отказался платить
17:04 175
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан главное на этот час
14:38 3243
Пашинян собрал военных
Пашинян собрал военных
16:03 1410
Куда подевался Лавров?
Куда подевался Лавров?
15:22 2713
Президента Сирии дважды хотели убить
Президента Сирии дважды хотели убить
15:45 1230
Ошибочное представление об экономике
Ошибочное представление об экономике мысли вслух
12:49 2776
России и Украине дали время «подраться еще»
России и Украине дали время «подраться еще» наша аналитика; все еще актуально
02:54 6559
Трамп помиловал всех, кроме себя
Трамп помиловал всех, кроме себя
12:05 3138
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху наша корреспонденция
02:35 7623

ЭТО ВАЖНО

Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы
Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы обновлено 16:18
16:18 5821
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
11:00 5142
У ЛУКОЙЛа огромные проблемы: И Ирак отказался платить
У ЛУКОЙЛа огромные проблемы: И Ирак отказался платить
17:04 175
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан главное на этот час
14:38 3243
Пашинян собрал военных
Пашинян собрал военных
16:03 1410
Куда подевался Лавров?
Куда подевался Лавров?
15:22 2713
Президента Сирии дважды хотели убить
Президента Сирии дважды хотели убить
15:45 1230
Ошибочное представление об экономике
Ошибочное представление об экономике мысли вслух
12:49 2776
России и Украине дали время «подраться еще»
России и Украине дали время «подраться еще» наша аналитика; все еще актуально
02:54 6559
Трамп помиловал всех, кроме себя
Трамп помиловал всех, кроме себя
12:05 3138
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху наша корреспонденция
02:35 7623
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться