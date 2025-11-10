USD 1.7000
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Казахи хотят поставлять больше зерна в Армению через Азербайджан

Казахи хотят поставлять больше зерна в Армению через Азербайджан

Первый состав с казахстанской пшеницей прибыл в Республику Армения. Поезд из 15 вагонов с общим объемом порядка 1000 тонн успешно протестировал новый логистический маршрут из Казахстана транзитом через Россию, Азербайджан и Грузию. Об этом говорится в публикации на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Казахстана.

Отмечается, что в перспективе этот транзитный коридор может стать постоянным каналом поставок казахстанского зерна и других грузов в направлении Еревана.

По словам управляющего директора АО «НК «Продкорпорация» Тобылбека Омарова, национальный зерновой оператор Казахстана готов поставлять армянским потребителям порядка 15-20 тыс. тонн продовольственного зерна ежемесячно.

В октябре национальный зерновой оператор Казахстана заключил договор о долгосрочном сотрудничестве, предусматривающем поставки зерновых армянским потребителям. Пилотная партия состоит из продовольственной пшеницы 4 класса, которая может применяться как для производства муки общего назначения, так и комбикормов.

В 2025 году «Продкорпорация» активно экспортирует казахстанскую пшеницу за рубеж – в страны Центральной Азии, Южного Кавказа (Азербайджан, Грузию), Ближнего Востока (Иран), Северной Африки (Алжир, Марокко) и Юго-Восточной Азии (Вьетнам), а также в Китай.

Сейчас национальный зерновой оператор Казахстана ведет переговоры с новыми армянскими партнерами, которые заинтересованы в стабильных поставках казахстанской пшеницы. В перспективе объемы отгрузок зерна в направлении Еревана могут увеличиться.

