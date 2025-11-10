Евросоюз энергетически поддержит Украину

Европейский союз (ЕС) рассматривает варианты предоставления дополнительной энергетической поддержки Украине на фоне массовых отключений электроэнергии в стране. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер, передает ТАСС.

«ЕС работает над предоставлением дополнительной энергетической помощи Украине», — сказала она.

Кроме того, по словам Хиппер, европейские лидеры намерены продолжать поставки оружия и финансировать Вооруженные силы Украины. Она подчеркнула, что ЕС также продолжит совместную работу с не входящими в сообщество странами по оказанию дополнительной поддержки Украине.

2 ноября немецкий журналист Пауль Ронцхаймер, находящийся в Киеве, заявил, что украинцы могут остаться в холоде этой зимой из-за бездействия властей в решении проблемы с перебоями электроснабжения.