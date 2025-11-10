Евросоюз энергетически поддержит Украину

USD 1.7000
Европейский союз (ЕС) рассматривает варианты предоставления дополнительной энергетической поддержки Украине на фоне массовых отключений электроэнергии в стране. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер, передает ТАСС.

«ЕС работает над предоставлением дополнительной энергетической помощи Украине», — сказала она.

Кроме того, по словам Хиппер, европейские лидеры намерены продолжать поставки оружия и финансировать Вооруженные силы Украины. Она подчеркнула, что ЕС также продолжит совместную работу с не входящими в сообщество странами по оказанию дополнительной поддержки Украине.

2 ноября немецкий журналист Пауль Ронцхаймер, находящийся в Киеве, заявил, что украинцы могут остаться в холоде этой зимой из-за бездействия властей в решении проблемы с перебоями электроснабжения.

Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы
Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы обновлено 16:18
16:18 5825
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
11:00 5144
У ЛУКОЙЛа огромные проблемы: И Ирак отказался платить
У ЛУКОЙЛа огромные проблемы: И Ирак отказался платить
17:04 181
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан главное на этот час
14:38 3248
Пашинян собрал военных
Пашинян собрал военных
16:03 1415
Куда подевался Лавров?
Куда подевался Лавров?
15:22 2715
Президента Сирии дважды хотели убить
Президента Сирии дважды хотели убить
15:45 1232
Ошибочное представление об экономике
Ошибочное представление об экономике мысли вслух
12:49 2776
России и Украине дали время «подраться еще»
России и Украине дали время «подраться еще» наша аналитика; все еще актуально
02:54 6560
Трамп помиловал всех, кроме себя
Трамп помиловал всех, кроме себя
12:05 3140
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху наша корреспонденция
02:35 7624
