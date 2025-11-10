Трамп спас венгров на Рождество

Премьер Венгрии Виктор Орбан уверяет, что договорился с президентом США Дональдом Трампом о бессрочном освобождении Венгрии от американских санкций в отношении нефти. Об этом Орбан написал на своей странице в Facebook, передает «Европейская правда».

По словам Орбана, США и Венгрия «завершили самые важные переговоры года».

«Мы договорились с президентом Трампом о бессрочном освобождении Венгрии от американских санкций в отношении нефти. Пока он будет президентом, а я – премьер-министром, санкций не будет», – заявил он.

Орбан сказал, что для Венгрии «ставки не могли быть выше».

«Вступление в силу санкций США в отношении российских источников энергии привело бы к двух-трехкратному увеличению расходов на коммунальные услуги и «тысячепроцентному» повышению цен на бензин в Венгрии до Рождества. Настоящая катастрофа», – заявил он.

Премьер Венгрии подчеркнул, что стране «удалось предотвратить эту опасность».

«Поэтому венгерские семьи смогут провести Рождество так, как они того хотели», – добавил он.

Венгрия в субботу, 8 ноября, заявила, что получила бессрочное освобождение от санкций США на использование российской нефти и газа, но в Белом доме настаивают, что это освобождение действует только в течение одного года.

Также Орбан заявил, что Венгрия договорилась с Вашингтоном о «финансовом щите» для защиты своей экономики и государственных финансов.