Дагестанцы реконструируют пункт пропуска на границе с Азербайджаном

В Дагестане, на границе России и Азербайджана, реконструируют пункт пропуска «Тагиркент-Казмаляр». Ожидается, что все работы будут завершены к концу 2027 года. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан Магомед Тагиров, сообщают дагестанские СМИ.
Отмечается, что стоимость ремонтных работ составит почти 3 млрд рублей.
Реконструкция пункта пропуска «Тагиркент-Казмаляр» поможет заметно нарастить пропускную способность КПП. Пропускная способность, по словам Магомеда Тагирова, составит 2,4 тыс. транспортных средств, в том числе 1,1 тыс. грузовых и 1,2 тыс. легковых транспортных средств, а также 60 автобусов.