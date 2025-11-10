У ЛУКОЙЛа огромные проблемы: И Ирак отказался платить

Нефтяная компания ЛУКОЙЛ объявила о форс-мажорных обстоятельствах на иракском нефтяном месторождении Западная Курна-2 после того, как западные санкции осложнили работу компании, передает Reuters со ссылкой на четыре осведомленных источника.

По их данным, ЛУКОЙЛ направил в Министерство нефти Ирака официальное письмо, в котором сообщил, что форс-мажорные обстоятельства не позволяют компании продолжать нормальную работу на месторождении.

По данным агентства, Ирак прекратил все платежи наличными и нефтью ЛУКОЙЛу. Объемы нефти, выделенные для натуральных выплат российской компании в ноябре - около 4 млн баррелей, были аннулированы. Денежные поступления в адрес нефтекомпании, полученные от деятельности в Ираке, остаются замороженными в связи с санкциями США до тех пор, пока не будет достигнута договоренность, которая обеспечит механизм разработки месторождения Западная Курна и способ осуществления платежей компаниям, не находящимся под санкциями, сообщил представитель министерства нефти, добавив, что Ирак не может сотрудничать с компаниями, находящимися под санкциями.

Иракская нефтяная госкомпания SOMO на прошлой неделе отменила отгрузку трех партий нефти, добываемой ЛУКОЙЛом на Западной Курне-2 из-за санкций, уточняет Reuters. SOMO не сможет продлить контракт на поставку нефти с ЛУКОЙЛом до тех пор, пока не будут решены вопросы, лежащие в основе санкций.

Если причины форс-мажора не будут устранены в течение шести месяцев, ЛУКОЙЛ прекратит добычу и полностью выйдет из проекта, сообщил высокопоставленный представитель иракской нефтяной отрасли.

Заявление ЛУКОЙЛа о форс-мажоре утверждено условиями контракта, и компания добивается правовой защиты от штрафов за невыполнение договорных обязательств в министерстве нефти Ирака, сообщил другой иракский чиновник.

Кроме того, ЛУКОЙЛ расторг договор со всеми иностранными сотрудниками, не являющимися гражданами России, сообщил другой собеседник. Это означает, что на проекте Западная Курна-2 остались только российские и иракские сотрудники.

Источники Bloomberg и «Интерфакса» подтверждают информацию о форс-мажоре. ЛУКОЙЛ не ответил на соответствующий запрос.

Напомним, американский Минфин включил 15 октября ЛУКОЙЛ в санкционный список, выдав лицензию на сворачивание операций с компанией сроком до 21 ноября.

Западная Курна-2 разрабатывается на основе сервисного контракта, подписанного ЛУКОЙЛом в январе 2010 года. Иракской госкомпании North Oil Company в проекте принадлежит 25%. Срок действия контракта - 25 лет. Первая нефть на проекте была получена в марте 2014 года. Это одно из крупнейших в мире месторождений. Его начальные извлекаемые запасы составляют около 14 млрд баррелей. Добыча нефти на проекте к 2026 году должна была увеличиться с 500 тысяч б/с до 800 тысяч б/с.