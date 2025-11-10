Погосяна хотят эксгумировать

Суд общей юрисдикции Еревана по ходатайству прокурора постановил эксгумировать тело Погоса Погосяна, умершего 24 года назад после драки в кафе «Арагаст» с участием охраны экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Об этом сообщает Общественное телевидение Армении.

11 сентября с соответствующим ходатайством в суд обратился прокурор Цовак Мнацаканян. Он уверен, что могут быть выявлены новые обстоятельства, которые прольют свет на убийство, случившееся в 2001 году.

Между тем очевидец инцидента, британец Стивен Ньютон 16 мая дал показания, сообщив, что когда он вошел в туалет в тот день, то увидел Погосяна уже мертвым — его лицо было опухшим, на лбу была серьезная рана.

В итоге уже сегодня, 10 ноября, решение об эксгумации принял судья Карен Фархоян, удовлетворив ходатайство прокурора Мнацаканяна. По инициативе обвинителя и решению суда были назначены также эксперты, которые, вероятно, примут участие в эксгумации и судебно-медицинской экспертизе.

Отмечается, что армянская сторона должна обратиться к грузинской, чтобы получить разрешение на эксгумацию. Эксгумация возможна с согласия грузинской стороны, так как Погос Погосян захоронен в Самцхе-Джавахетии.

Тема смерти Погосяна много лет используется оппонентами бывшего президента РА Роберта Кочаряна для обвинений в его адрес. С приходом к власти премьера Никола Пашиняна прокуратура потребовала новое расследование по делу об убийстве Погоса Погосяна.

Недавно в ходе пресс-конференции Роберт Кочарян заявил, что он во время инцидента в кафе не находился, а ушел за 40 минут до этого. О произошедшем ему доложили уже утром, так как в тот день в Ереване проходил визит Шарля Азнавура, и экс-президент находился с ним. Что касается самого выражения «привет, Роб», которое по расхожей версии было брошено Погосяном и стало причиной конфликта с охраной Кочаряна, то экс-президент заметил, что Робом его называла мама, зовут супруга Белла и его университетские друзья. Потому у него не могло быть причины негативно реагировать на это.

Напомним, в 2001 году охранник Кочаряна Агамал Арутюнян был обвинен в убийстве Погоса Погосяна. По официальной версии, между мужчинами произошел конфликт в кафе «Арагаст», в результате которого Погосян упал и ударился затылком о кафельный пол, в результате чего скончался от полученной тяжелой черепно-мозговой травмы.

Арутюнян был осужден за причинение смерти по неосторожности и получил два года условно. В 2019 году дело возобновили, переквалифицировав в преднамеренное убийство, после того как свидетель из Великобритании заявил, что видел, как Погосяна избили до смерти. После этого возникли вопросы к судмедэкспертам, которые, как выяснилось, могли дать ложное заключение.