Пожар в горах Кедабека

На горячую линию «112» МЧС поступила информация о пожаре в горной местности в направлении сел Дёрдляр и Мормор Кедабекского района. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно были направлены силы Управления пожарной охраны Кедабекского района Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Несмотря на то что сложный рельеф местности и постоянно усиливающийся ветер затрудняют тушение пожара, ручное тушение пожара продолжается бесперебойно. В настоящее время работы по тушению пожара проводятся совместно с силами Государственной пожарной охраны МЧС и военнослужащими азербайджанской армии.

Как сообщили в МЧС, позднее будет предоставлена дополнительная информация о тушении пожара в Кедабекском районе.