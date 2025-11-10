USD 1.7000
Пожар в горах Кедабека

фото; видео
17:28 1059

На горячую линию «112» МЧС поступила информация о пожаре в горной местности в направлении сел Дёрдляр и Мормор Кедабекского района. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно были направлены силы Управления пожарной охраны Кедабекского района Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Несмотря на то что сложный рельеф местности и постоянно усиливающийся ветер затрудняют тушение пожара, ручное тушение пожара продолжается бесперебойно. В настоящее время работы по тушению пожара проводятся совместно с силами Государственной пожарной охраны МЧС и военнослужащими азербайджанской армии.

Как сообщили в МЧС, позднее будет предоставлена дополнительная информация о тушении пожара в Кедабекском районе.

Баланс сил меняется в пользу Азербайджана
Баланс сил меняется в пользу Азербайджана наш обзор
18:29 2911
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан главное на этот час; все еще актуально
14:38 5181
Азербайджан разгромил Узбекистан и завоевал третье золото на Исламиаде
Азербайджан разгромил Узбекистан и завоевал третье золото на Исламиаде
19:27 788
Российские войска продвинулись сразу в трех областях Украины
Российские войска продвинулись сразу в трех областях Украины обновлено 18:12
18:12 4947
Ошибочное представление об экономике
Ошибочное представление об экономике мысли вслух; все еще актуально
12:49 3501
Турция готовит контингент для миссии в Газе
Турция готовит контингент для миссии в Газе
18:24 1105
Саркози вернулся домой
Саркози вернулся домой обновлено 19:19
19:19 4157
Погосяна хотят эксгумировать
Погосяна хотят эксгумировать
17:18 2876
Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы
Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы обновлено 20:18
20:18 8169
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
11:00 6143
У «Лукойла» огромные проблемы: и Ирак отказался платить
У «Лукойла» огромные проблемы: и Ирак отказался платить
17:04 2620

