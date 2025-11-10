Германия санкционировала арест участников подрыва «Северных потоков»

Германия выдала ордер на арест семи причастных к подрыву трубопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Об этом 10 ноября сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Отслеживая компании по прокату судов, телефоны и номерные знаки, потсдамская группа подготовила почву для выдачи немецкими властями ордеров на арест трех военнослужащих специального украинского военного подразделения и четырех ветеранов-глубоководников», — написано в публикации.

Отмечается, что один из водолазов попал на изображение, сделанное немецким радаром, благодаря которому следователи смогли опознать подозреваемого, отследить его соцсети и тем самым вычислить других подозреваемых.

Ранее в этот же день сообщалось, что немецкие следователи пришли к выводу, что диверсию совершило спецподразделение Украины под руководством тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Тем временем Польша отказалась от экстрадиции одного из подозреваемых.

Сотрудники итальянской полиции 21 августа по ордеру ФРГ задержали гражданина Украины Сергея Кузнецова по делу об атаке на газопровод «Северный поток». В прокуратуре Германии подчеркнули, что мужчина, предположительно, был одним из координаторов операции. Позже стало известно, что Кузнецов является руководителем группы. Согласно материалам дела, не позднее 8 сентября 2022 года украинец вместе с соучастниками сел в порту Вик (остров Рюген) на парусную яхту Andromeda, после чего они установили не менее четырех взрывных устройств на трубопроводы.

Утечки на газопроводах были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.