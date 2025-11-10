USD 1.7000
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Германия санкционировала арест участников подрыва «Северных потоков»

17:43 794

Германия выдала ордер на арест семи причастных к подрыву трубопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Об этом 10 ноября сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Отслеживая компании по прокату судов, телефоны и номерные знаки, потсдамская группа подготовила почву для выдачи немецкими властями ордеров на арест трех военнослужащих специального украинского военного подразделения и четырех ветеранов-глубоководников», — написано в публикации.

Отмечается, что один из водолазов попал на изображение, сделанное немецким радаром, благодаря которому следователи смогли опознать подозреваемого, отследить его соцсети и тем самым вычислить других подозреваемых.

Ранее в этот же день сообщалось, что немецкие следователи пришли к выводу, что диверсию совершило спецподразделение Украины под руководством тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Тем временем Польша отказалась от экстрадиции одного из подозреваемых.

Сотрудники итальянской полиции 21 августа по ордеру ФРГ задержали гражданина Украины Сергея Кузнецова по делу об атаке на газопровод «Северный поток». В прокуратуре Германии подчеркнули, что мужчина, предположительно, был одним из координаторов операции. Позже стало известно, что Кузнецов является руководителем группы. Согласно материалам дела, не позднее 8 сентября 2022 года украинец вместе с соучастниками сел в порту Вик (остров Рюген) на парусную яхту Andromeda, после чего они установили не менее четырех взрывных устройств на трубопроводы.

Утечки на газопроводах были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

Баланс сил меняется в пользу Азербайджана
Баланс сил меняется в пользу Азербайджана наш обзор
18:29 2911
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан главное на этот час; все еще актуально
14:38 5181
Азербайджан разгромил Узбекистан и завоевал третье золото на Исламиаде
Азербайджан разгромил Узбекистан и завоевал третье золото на Исламиаде
19:27 789
Российские войска продвинулись сразу в трех областях Украины
Российские войска продвинулись сразу в трех областях Украины обновлено 18:12
18:12 4947
Ошибочное представление об экономике
Ошибочное представление об экономике мысли вслух; все еще актуально
12:49 3501
Турция готовит контингент для миссии в Газе
Турция готовит контингент для миссии в Газе
18:24 1106
Саркози вернулся домой
Саркози вернулся домой обновлено 19:19
19:19 4157
Погосяна хотят эксгумировать
Погосяна хотят эксгумировать
17:18 2876
Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы
Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы обновлено 20:18
20:18 8169
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
11:00 6143
У «Лукойла» огромные проблемы: и Ирак отказался платить
У «Лукойла» огромные проблемы: и Ирак отказался платить
17:04 2620

