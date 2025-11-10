Золото взлетело до максимума

Сегодня, 10 ноября, стоимость золота на мировых рынках поднялась более чем на 2%, достигнув самого высокого уровня за последние две недели, с 27 октября , об этом сообщает Reuters.

Сейчас спотовая цена на золото составляет $4082,17 за унцию (или $131,16 за грамм), что стало самым высоким уровнем с 27 октября.

Фьючерсы на золото с поставкой в декабре также выросли на 2% - до $4090,50 за унцию ($131,43 за грамм).

Вместе с золотом подорожали и другие драгоценные металлы: серебро выросло на 3,4% - до $49,95, платина - на 1,7% (до $1571,10), а палладий - на 2,2% - до $1410,48 за унцию.