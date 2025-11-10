USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Эрхюрман едет к Эрдогану

17:57 1354

Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Туфан Эрхюрман совершит свой первый зарубежный визит в Турцию. Об этом написал в своем аккаунте в социальной сети Х руководитель Управления коммуникаций Администрации президента Турции Бурханеддин Дуран.

По его словам, Туфан Эрхюрман совершит официальный визит в Турцию 13 ноября по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Согласно информации, в ходе встреч в рамках визита будут обсуждены все аспекты отношений между Турцией и Турецкой Республикой Северного Кипра.

Баланс сил меняется в пользу Азербайджана
Баланс сил меняется в пользу Азербайджана наш обзор
18:29 2913
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан главное на этот час; все еще актуально
14:38 5181
Азербайджан разгромил Узбекистан и завоевал третье золото на Исламиаде
Азербайджан разгромил Узбекистан и завоевал третье золото на Исламиаде
19:27 791
Российские войска продвинулись сразу в трех областях Украины
Российские войска продвинулись сразу в трех областях Украины обновлено 18:12
18:12 4947
Ошибочное представление об экономике
Ошибочное представление об экономике мысли вслух; все еще актуально
12:49 3501
Турция готовит контингент для миссии в Газе
Турция готовит контингент для миссии в Газе
18:24 1107
Саркози вернулся домой
Саркози вернулся домой обновлено 19:19
19:19 4157
Погосяна хотят эксгумировать
Погосяна хотят эксгумировать
17:18 2877
Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы
Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы обновлено 20:18
20:18 8171
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
11:00 6144
У «Лукойла» огромные проблемы: и Ирак отказался платить
У «Лукойла» огромные проблемы: и Ирак отказался платить
17:04 2621

