Эрхюрман едет к Эрдогану

Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Туфан Эрхюрман совершит свой первый зарубежный визит в Турцию. Об этом написал в своем аккаунте в социальной сети Х руководитель Управления коммуникаций Администрации президента Турции Бурханеддин Дуран.
По его словам, Туфан Эрхюрман совершит официальный визит в Турцию 13 ноября по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Согласно информации, в ходе встреч в рамках визита будут обсуждены все аспекты отношений между Турцией и Турецкой Республикой Северного Кипра.