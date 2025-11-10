USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Пашинян запретил строить в Армении статую Христа и подал в суд на ее спонсора

армянские СМИ
18:01 1691

Длительный конфликт премьер-министра Никола Пашиняна с духовенством Армении достиг пика. Как утверждает издание Armenia Daily, Пашинян принял решение о запрете строительства гигантской статуи Иисуса Христа, которую планировалось установить на горе Атис.

Также утверждается, что премьер подал в суд на ее спонсора, лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Последнего обвинили в «нецелевом использовании земли».

Администрация Пашиняна, как отмечается, хранила молчание, когда проект был впервые утвержден.

Для христиан Армении остановка стройки воспринимается как очередной эпизод в войне Пашиняна с Армянской апостольской церковью. Десятки священнослужителей были арестованы и обвинены в заговоре с целью свержения правительства. Запрет на строительство памятника, который должен был стать самой высокой статуей Иисуса Христа в мире, является явным сигналом не только для церкви, но и для лидеров политической оппозиции Пашиняна, пишет Armenia Daily.

Баланс сил меняется в пользу Азербайджана
Баланс сил меняется в пользу Азербайджана наш обзор
18:29 2915
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан главное на этот час; все еще актуально
14:38 5181
Азербайджан разгромил Узбекистан и завоевал третье золото на Исламиаде
Азербайджан разгромил Узбекистан и завоевал третье золото на Исламиаде
19:27 795
Российские войска продвинулись сразу в трех областях Украины
Российские войска продвинулись сразу в трех областях Украины обновлено 18:12
18:12 4949
Ошибочное представление об экономике
Ошибочное представление об экономике мысли вслух; все еще актуально
12:49 3501
Турция готовит контингент для миссии в Газе
Турция готовит контингент для миссии в Газе
18:24 1107
Саркози вернулся домой
Саркози вернулся домой обновлено 19:19
19:19 4159
Погосяна хотят эксгумировать
Погосяна хотят эксгумировать
17:18 2879
Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы
Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы обновлено 20:18
20:18 8176
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
11:00 6144
У «Лукойла» огромные проблемы: и Ирак отказался платить
У «Лукойла» огромные проблемы: и Ирак отказался платить
17:04 2621

