Пашинян запретил строить в Армении статую Христа и подал в суд на ее спонсора

Длительный конфликт премьер-министра Никола Пашиняна с духовенством Армении достиг пика. Как утверждает издание Armenia Daily, Пашинян принял решение о запрете строительства гигантской статуи Иисуса Христа, которую планировалось установить на горе Атис.

Также утверждается, что премьер подал в суд на ее спонсора, лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Последнего обвинили в «нецелевом использовании земли».

Администрация Пашиняна, как отмечается, хранила молчание, когда проект был впервые утвержден.

Для христиан Армении остановка стройки воспринимается как очередной эпизод в войне Пашиняна с Армянской апостольской церковью. Десятки священнослужителей были арестованы и обвинены в заговоре с целью свержения правительства. Запрет на строительство памятника, который должен был стать самой высокой статуей Иисуса Христа в мире, является явным сигналом не только для церкви, но и для лидеров политической оппозиции Пашиняна, пишет Armenia Daily.