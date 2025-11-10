Турция готовит контингент для миссии в Газе

Правительство Турции завершает подготовку плана по отправке сотен военнослужащих в сектор Газа в составе международной миротворческой миссии. Об этом сообщает Middle East Eye со ссылкой на источники.

По данным издания, формируется бригада численностью около 2 000 человек, куда войдут военнослужащие разных родов войск с опытом участия в миротворческих операциях и работы в зонах конфликтов. Контингент планируется направить в Газу в составе международной стабилизационной силы совместно с другими странами-партнерами.

Израиль, по данным источников, выступает против присутствия турецких войск на территории анклава, тогда как США пока не приняли окончательного решения. Резолюция Совета Безопасности ООН о миссии остается на стадии обсуждения.

Анкара подчеркивает, что операция будет координированной международной миссией, а не односторонним развертыванием турецких сил.