Исламиада: тяжелоатлет Равин Алмамедов завоевал для Азербайджана три медали

Очередные три награды добыты в тяжелой атлетике. В весовой категории до 79 кг Равин Алмамедов завоевал два серебра и одну бронзу. Равин в рывке поднял 155 кг, в толчке - 190 кг, а в сумме двух упражнений - 345 кг. В рывке и в сумме двух упражнений Алмамедов взял серебро, а в толчке - бронзу.

Сегодня азербайджанские спортсмены уже завоевали четыре медали.

В активе сборной Азербайджана по тяжелой атлетике на нынешней Исламиаде уже 9 медалей - 3 серебра и 6 бронзовых наград. Ранее Нурай Абилова (48 кг) завоевала 3 бронзы, а Иса Рустамов (71 кг) - 1 серебро и 2 бронзы.

Также сегодня, проиграв в полуфинале Египту, 3-е место заняла женская сборная Азербайджана по настольному теннису.

На данный момент у сборной Азербайджана 21 медаль - 2 золота, 5 серебряных наград и 14 бронзовых.