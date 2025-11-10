Баланс сил меняется в пользу Азербайджана

На торжественном военном параде в Баку, посвященном пятилетию победы в 44-дневной войне, Азербайджан впервые продемонстрировал ряд современных оружейных систем, недавно поступивших на вооружение национальной армии. Среди представленной техники особое внимание специалистов привлекла израильская ракета класса «воздух-земля» Ice Breaker, относящаяся к семейству крылатых ракет Sea Breaker, разработанных компанией Rafael Advanced Defence Systems. Теоман С. Никанчи, военный аналитик бельгийской компании Army Recognition Group, отмечает, что появление этой ракеты в арсенале армии Азербайджана является стратегическим сигналом потенциальным противникам на Каспии и демонстрацией нового уровня технологической независимости Баку. Получение Ice Breaker, по его словам, отражает поступательную модернизацию высокоточных ударных средств Азербайджана и глубину его оборонного сотрудничества с Израилем.

Демонстрация системы прошла без официальных заявлений о поставках, однако вписывается в общую тенденцию наращивания возможностей азербайджанских ВВС. По мнению экспертов, появление высокоточной ракеты с искусственным интеллектом и дальностью поражения до 300 километров существенно меняет стратегический баланс в регионе, расширяя потенциал сдерживания как на море, так и на суше. Ice Breaker представляет собой ракету нового поколения воздушного базирования, оснащенную многоспектральной головкой самонаведения, системой распознавания целей на основе искусственного интеллекта и независимыми от спутников каналами навигации. Компактный форм-фактор и высокая дозвуковая скорость обеспечивают гибкость применения на различных платформах — от боевых самолетов до ударных вертолетов. Ракета имеет двусторонний канал передачи данных и способна выполнять точные атаки по наземным и морским целям на завершающем участке полета, минимизируя зависимость от внешнего управления и повышая живучесть при противодействии средствам радиоэлектронной борьбы. Разработка Ice Breaker последовала за созданием компанией Rafael морской версии Sea Breaker, впервые представленной в 2021 году. Ее воздушный вариант дебютировал в 2022-м, а на авиасалоне в Сингапуре в 2024 году Rafael заявила о готовности комплекса к поставкам с 2025 года. В апреле 2025 года совместно с компанией General Atomics была анонсирована американская модификация этой ракеты под названием Bullseye, основанная на архитектуре Ice/Sea Breaker.

По классу Ice Breaker сопоставима с норвежской Kongsberg JSM (Joint Strike Missile) и турецкой SOM-J, однако превосходит их по автономности и интеллектуальным возможностям. Использование искусственного интеллекта обеспечивает адаптацию траектории в реальном времени, что делает ракету устойчивой к помехам и ложным целям. Как отмечает Никанчи, переход от старых систем с радиолокационным наведением к ракетам с пассивными инфракрасными головками самонаведения и элементами искусственного интеллекта знаменует новое поколение вооружений, где решающее значение приобретают автономность, помехоустойчивость и способность самостоятельно выбирать точку прицеливания. С точки зрения стратегии Ice Breaker предоставляет армии Азербайджана возможность наносить точные удары по надводным кораблям и береговой инфраструктуре вдоль Каспийского побережья, а также применять ракеты в схемах, повышающих выживаемость самолетов-носителей. В мирное время наличие подобного вооружения усложняет оперативное планирование для соседних государств, а в кризисных ситуациях усиливает концепцию anti-access/area denial, позволяя наносить междоменные удары по целям, выявленным средствами разведки, наблюдения и мониторинга с воздуха и моря. Публичная демонстрация Ice Breaker свидетельствует о переходе Азербайджана к доктрине точечных дальнобойных ударов и качественного перевеса вместо количественного превосходства. Подробности о стоимости и количестве приобретенных ракет не раскрываются. Компания Rafael традиционно не публикует данные о контрактах подобного рода, однако включение Ice Breaker в программу международной выставки DSEI UK 2025 в Лондоне подтверждает экспортную готовность комплекса.