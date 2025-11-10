Баланс сил меняется в пользу Азербайджана

На торжественном военном параде в Баку, посвященном пятилетию победы в 44-дневной войне, Азербайджан впервые продемонстрировал ряд современных оружейных систем, недавно поступивших на вооружение национальной армии.
Среди представленной техники особое внимание специалистов привлекла израильская ракета класса «воздух-земля» Ice Breaker, относящаяся к семейству крылатых ракет Sea Breaker, разработанных компанией Rafael Advanced Defence Systems.
Теоман С. Никанчи, военный аналитик бельгийской компании Army Recognition Group, отмечает, что появление этой ракеты в арсенале армии Азербайджана является стратегическим сигналом потенциальным противникам на Каспии и демонстрацией нового уровня технологической независимости Баку. Получение Ice Breaker, по его словам, отражает поступательную модернизацию высокоточных ударных средств Азербайджана и глубину его оборонного сотрудничества с Израилем.
Демонстрация системы прошла без официальных заявлений о поставках, однако вписывается в общую тенденцию наращивания возможностей азербайджанских ВВС. По мнению экспертов, появление высокоточной ракеты с искусственным интеллектом и дальностью поражения до 300 километров существенно меняет стратегический баланс в регионе, расширяя потенциал сдерживания как на море, так и на суше.
Ice Breaker представляет собой ракету нового поколения воздушного базирования, оснащенную многоспектральной головкой самонаведения, системой распознавания целей на основе искусственного интеллекта и независимыми от спутников каналами навигации. Компактный форм-фактор и высокая дозвуковая скорость обеспечивают гибкость применения на различных платформах — от боевых самолетов до ударных вертолетов. Ракета имеет двусторонний канал передачи данных и способна выполнять точные атаки по наземным и морским целям на завершающем участке полета, минимизируя зависимость от внешнего управления и повышая живучесть при противодействии средствам радиоэлектронной борьбы.
Разработка Ice Breaker последовала за созданием компанией Rafael морской версии Sea Breaker, впервые представленной в 2021 году. Ее воздушный вариант дебютировал в 2022-м, а на авиасалоне в Сингапуре в 2024 году Rafael заявила о готовности комплекса к поставкам с 2025 года. В апреле 2025 года совместно с компанией General Atomics была анонсирована американская модификация этой ракеты под названием Bullseye, основанная на архитектуре Ice/Sea Breaker.
По классу Ice Breaker сопоставима с норвежской Kongsberg JSM (Joint Strike Missile) и турецкой SOM-J, однако превосходит их по автономности и интеллектуальным возможностям. Использование искусственного интеллекта обеспечивает адаптацию траектории в реальном времени, что делает ракету устойчивой к помехам и ложным целям.
Как отмечает Никанчи, переход от старых систем с радиолокационным наведением к ракетам с пассивными инфракрасными головками самонаведения и элементами искусственного интеллекта знаменует новое поколение вооружений, где решающее значение приобретают автономность, помехоустойчивость и способность самостоятельно выбирать точку прицеливания.
С точки зрения стратегии Ice Breaker предоставляет армии Азербайджана возможность наносить точные удары по надводным кораблям и береговой инфраструктуре вдоль Каспийского побережья, а также применять ракеты в схемах, повышающих выживаемость самолетов-носителей. В мирное время наличие подобного вооружения усложняет оперативное планирование для соседних государств, а в кризисных ситуациях усиливает концепцию anti-access/area denial, позволяя наносить междоменные удары по целям, выявленным средствами разведки, наблюдения и мониторинга с воздуха и моря.
Публичная демонстрация Ice Breaker свидетельствует о переходе Азербайджана к доктрине точечных дальнобойных ударов и качественного перевеса вместо количественного превосходства.
Подробности о стоимости и количестве приобретенных ракет не раскрываются. Компания Rafael традиционно не публикует данные о контрактах подобного рода, однако включение Ice Breaker в программу международной выставки DSEI UK 2025 в Лондоне подтверждает экспортную готовность комплекса.
Решение Баку продемонстрировать Ice Breaker в парадном строю рассматривается как осознанный политико-военный сигнал: Азербайджан обладает современными средствами воздушного удара с пассивным самонаведением, способными изменить расчеты региональных противников и усложнить планирование операций в регионе Каспийского моря.
Ранее Азербайджан предпринимал шаги к получению крылатых ракет аналогичного класса. В частности, рассматривалась закупка турецких SOM, разработанных компанией Roketsan, — их макет был впервые показан на параде 2018 года. Мало того, в апреле 2025 года на одном из турецких полигонов азербайджанский штурмовик Су-25 «Лачин» успешно испытал пуск ракеты SOM-B1, с высокой точностью поразившей несколько целей. Испытания проводились с использованием универсальной системы независимого запуска UBAS, созданной в Турции. Эта технология позволяет интегрировать вооружение в любую авиационную платформу без вмешательства в бортовую электронику. Благодаря ей Азербайджан сумел адаптировать ракеты SOM-B1 под штурмовики советского производства.
Однако поставки серийных ракет SOM-1B (SOM ŞAHİN) для ВВС Азербайджана затянулись из-за французского происхождения двигателя, на экспорт которого Париж пока не дал разрешения.
В этих условиях, а также на фоне роста напряженности в регионе Азербайджан приобрел у Израиля более совершенную систему — Ice Breaker, тем самым значительно укрепив потенциал своих воздушных и противокорабельных средств сдерживания.
С высокой степенью вероятности ракеты Ice Breaker будут интегрированы в модернизированные штурмовики Су-25 «Лачин», оснащенные системами UBAS, что обеспечит Азербайджану гибкость применения и оперативное преимущество в каспийском регионе.