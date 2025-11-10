USD 1.7000
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Трамп планирует включить Сирию в коалицию против ИГИЛ

18:52

Президент США Дональд Трамп планирует включить Сирию в коалицию по борьбе с ИГИЛ. Как сообщает Fox News, в рамках переговоров с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Белом доме обсуждается снятие значительной части санкций, включая 180-дневную приостановку действия «Закона Цезаря», а также возможное открытие сирийского посольства в Вашингтоне.

По данным источников, эти шаги направлены на расширение сотрудничества в сфере борьбы с террористическими угрозами и восстановление дипломатических отношений между странами.

Ранее Reuters сообщало, что сирийские силы безопасности за последние месяцы сорвали два заговора ИГИЛ, целью которых было покушение на аш-Шараа. Один из заговоров, по данным источников, был связан с заранее объявленным официальным мероприятием с участием президента.

Баланс сил меняется в пользу Азербайджана
Баланс сил меняется в пользу Азербайджана наш обзор
18:29
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан главное на этот час; все еще актуально
14:38
Азербайджан разгромил Узбекистан и завоевал третье золото на Исламиаде
Азербайджан разгромил Узбекистан и завоевал третье золото на Исламиаде
19:27
Российские войска продвинулись сразу в трех областях Украины
Российские войска продвинулись сразу в трех областях Украины обновлено 18:12
18:12
Ошибочное представление об экономике
Ошибочное представление об экономике мысли вслух; все еще актуально
12:49
Турция готовит контингент для миссии в Газе
Турция готовит контингент для миссии в Газе
18:24
Саркози вернулся домой
Саркози вернулся домой обновлено 19:19
19:19
Погосяна хотят эксгумировать
Погосяна хотят эксгумировать
17:18
Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы
Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы обновлено 20:18
20:18
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
11:00
У «Лукойла» огромные проблемы: и Ирак отказался платить
У «Лукойла» огромные проблемы: и Ирак отказался платить
17:04

