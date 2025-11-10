Трамп планирует включить Сирию в коалицию против ИГИЛ

Президент США Дональд Трамп планирует включить Сирию в коалицию по борьбе с ИГИЛ. Как сообщает Fox News, в рамках переговоров с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Белом доме обсуждается снятие значительной части санкций, включая 180-дневную приостановку действия «Закона Цезаря», а также возможное открытие сирийского посольства в Вашингтоне.

По данным источников, эти шаги направлены на расширение сотрудничества в сфере борьбы с террористическими угрозами и восстановление дипломатических отношений между странами.

Ранее Reuters сообщало, что сирийские силы безопасности за последние месяцы сорвали два заговора ИГИЛ, целью которых было покушение на аш-Шараа. Один из заговоров, по данным источников, был связан с заранее объявленным официальным мероприятием с участием президента.