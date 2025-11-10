Азербайджан разгромил Узбекистан и завоевал третье золото на Исламиаде

Сборная Азербайджана по дзюдо, великолепно выступив, принесла нашей стране третье золото на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде.

Сегодня в командных смешанных соревнованиях Азербайджан в четвертьфинале легко победил Саудовскую Аравию - 4:0. Свои поединки выиграли Фидан Ализаде, Руслан Пашаев, Айтадж Гардашханлы и Эльджан Гаджиев.

В полуфинале наша команда взяла верх над Казахстаном - 4:1. Победили Фидан Ализаде, Хидаят Гейдаров, Айтадж Гардашханлы и Гюнель Гасанлы. А единственное поражение потерпел Эльджан Гаджиев.

Наконец, в финале сборная Азербайджана разгромила Узбекистан - 4:0! Фидан Ализаде, Хидаят Гейдаров, Судаба Агаева и Эльджан Гаджиев не оставили шансов соперникам.

Напомним, в предыдущие дни в индивидуальных соревнованиях азербайджанские дзюдоисты завоевали 2 золота, 2 серебра и 5 бронзовых медалей. Чемпионами стали Хидаят Гейдаров и Судаба Агаева. Для Хидаята это уже третье золото Исламиады. Первое он завоевал в 2017 году на Играх в Баку.

В целом на данный момент у сборной Азербайджана в Эр-Рияде 22 медали - 3 золота, 5 серебряных наград и 14 бронзовых.