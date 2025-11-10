USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Азербайджан разгромил Узбекистан и завоевал третье золото на Исламиаде

Эльмир Алиев, отдел спорта
19:27 803

Сборная Азербайджана по дзюдо, великолепно выступив, принесла нашей стране третье золото на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде.

Сегодня в командных смешанных соревнованиях Азербайджан в четвертьфинале легко победил Саудовскую Аравию - 4:0. Свои поединки выиграли Фидан Ализаде, Руслан Пашаев, Айтадж Гардашханлы и Эльджан Гаджиев.

В полуфинале наша команда взяла верх над Казахстаном - 4:1. Победили Фидан Ализаде, Хидаят Гейдаров, Айтадж Гардашханлы и Гюнель Гасанлы. А единственное поражение потерпел Эльджан Гаджиев.

Наконец, в финале сборная Азербайджана разгромила Узбекистан - 4:0! Фидан Ализаде, Хидаят Гейдаров, Судаба Агаева и Эльджан Гаджиев не оставили шансов соперникам.

Напомним, в предыдущие дни в индивидуальных соревнованиях азербайджанские дзюдоисты завоевали 2 золота, 2 серебра и 5 бронзовых медалей. Чемпионами стали Хидаят Гейдаров и Судаба Агаева. Для Хидаята это уже третье золото Исламиады. Первое он завоевал в 2017 году на Играх в Баку.

В целом на данный момент у сборной Азербайджана в Эр-Рияде 22 медали - 3 золота, 5 серебряных наград и 14 бронзовых.

Баланс сил меняется в пользу Азербайджана
Баланс сил меняется в пользу Азербайджана наш обзор
18:29 2933
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан главное на этот час; все еще актуально
14:38 5187
Азербайджан разгромил Узбекистан и завоевал третье золото на Исламиаде
Азербайджан разгромил Узбекистан и завоевал третье золото на Исламиаде
19:27 804
Российские войска продвинулись сразу в трех областях Украины
Российские войска продвинулись сразу в трех областях Украины обновлено 18:12
18:12 4957
Ошибочное представление об экономике
Ошибочное представление об экономике мысли вслух; все еще актуально
12:49 3503
Турция готовит контингент для миссии в Газе
Турция готовит контингент для миссии в Газе
18:24 1111
Саркози вернулся домой
Саркози вернулся домой обновлено 19:19
19:19 4166
Погосяна хотят эксгумировать
Погосяна хотят эксгумировать
17:18 2885
Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы
Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы обновлено 20:18
20:18 8198
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
11:00 6147
У «Лукойла» огромные проблемы: и Ирак отказался платить
У «Лукойла» огромные проблемы: и Ирак отказался платить
17:04 2627

ЭТО ВАЖНО

Баланс сил меняется в пользу Азербайджана
Баланс сил меняется в пользу Азербайджана наш обзор
18:29 2933
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан главное на этот час; все еще актуально
14:38 5187
Азербайджан разгромил Узбекистан и завоевал третье золото на Исламиаде
Азербайджан разгромил Узбекистан и завоевал третье золото на Исламиаде
19:27 804
Российские войска продвинулись сразу в трех областях Украины
Российские войска продвинулись сразу в трех областях Украины обновлено 18:12
18:12 4957
Ошибочное представление об экономике
Ошибочное представление об экономике мысли вслух; все еще актуально
12:49 3503
Турция готовит контингент для миссии в Газе
Турция готовит контингент для миссии в Газе
18:24 1111
Саркози вернулся домой
Саркози вернулся домой обновлено 19:19
19:19 4166
Погосяна хотят эксгумировать
Погосяна хотят эксгумировать
17:18 2885
Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы
Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы обновлено 20:18
20:18 8198
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
11:00 6147
У «Лукойла» огромные проблемы: и Ирак отказался платить
У «Лукойла» огромные проблемы: и Ирак отказался платить
17:04 2627
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться