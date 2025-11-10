Авиарейсы возобновятся, когда рак на горе свистнет

Американские сенаторы предприняли первый шаг по прекращению «исторического» шатдауна, ставшего самым длительным за всю историю США, - он продолжается уже 40 дней. 60 голосами против 40 членов верхней палаты Конгресса проголосовали за компромиссный законопроект, который должен положить конец приостановке работы правительства.

Казалось бы, впору провозгласить: «Лет тронулся, господа присяжные заседатели!» Но нет, до разрешения политического кризиса еще далеко. Значительная часть демократов, включая главу сенатского демократического меньшинства Чака Шумера и лидера демократического меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффрис, не готовы уступать. Дело в том, что возможный компромисс не предполагает решения проблемы программы медицинских страховок, так называемого Affordable Care Act, и не обещает возобновления субсидий для миллионов американцев. А это было ключевое требование демократов, которые с 1 октября - дня наступления шатдауна - 14 раз проголосовали против «открытия» правительства, если эта проблема не будет разрешена. Шумер говорит, что его войско «не отступит». Сенатор Берни Сандерс, представляющий левый фланг в Сенате, считает, что, если демократы пойдут на сделку, это будет «катастрофической ошибкой». Сенатор Крис Мерфи согласен и ссылается на результаты выборов на прошлой неделе, выигранных в ряде штатов демократами, которые дали понять, чтобы эта партия «держалась стойко». Даже если компромиссный законопроект пройдет в Сенате, его наверняка отвергнут в Палате представителей, где оппозиция законопроекту еще более сильная. Конгрессмен Грег Касар говорит, что сделка, которая не сократит стоимость расходов на здравоохранение, будет «предательством миллионов американцев, требующих от демократов продолжать борьбу». Большинство американцев возлагает вину за нынешнее положение на республиканцев и лично на Дональда Трампа. «Трамп и Республиканская партия создали этот токсичный хаос, и американский народ знает это», - говорит Хаким Джеффрис. Сам Трамп ничего не сказал о том, поддержит ли он законопроект или нет.

Но пока нет решения о прекращении шатдауна, сотни тысяч федеральных служащих остаются без заплаты. Прекращено предоставление субсидий по программе Supplemental Nutrition Assistance Program по оказанию помощи семьям с низкими доходами, которая позволяла им сводить концы с концами на фоне постоянно растущих цен в супермаркетах. Речь идет о продовольственных карточках или купонах, которыми пользуются 42 миллиона человек в США. Дело дошло до того, что в столице страны власти заявили о предоставлении уволенным федеральным работникам в канун начала праздничного сезона 8 миллионов обедов. Ну, совсем как в какой-нибудь стране третьего мира, где тысячи человек выстраиваются в очередь за бесплатной едой. Но наиболее драматическая ситуация складывается в сфере воздушных перевозок. Только за одно минувшее воскресенье авиалинии отменили 2 тысячи рейсов. А всего с начала шатдауна было отменено 7 тысяч полетов. По оценке Airlines for America, перебои в работе воздушного транспорта затронули более 4 миллионов пассажиров, а ежедневный ущерб для экономики США оценивается в 285–580 миллионов. И все это происходит незадолго до Дня благодарения (он отмечается 27 ноября), когда миллионы граждан страны срываются с места, как перелетные птицы, и летят навещать своих родных или друзей в другие штаты страны. «Если не откроют правительство, то ко Дню благодарения воздушное сообщение сведется к тоненькой струе», - предупреждает министр транспорта Шон Даффи в интервью программе СNN State of the Union. Сердцевиной проблемы является то, что после наступления шатдауна стали увольняться тысячи авиадиспетчеров, которым перестали выплачивать зарплату. Они или ищут другую работу или, сказавшись больными, попросту сидят дома, ничего не делая.