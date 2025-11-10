USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Азербайджан избран членом комитета ЮНЕСКО

19:47 265

Азербайджан избран членом Межправительственного комитета по содействию возвращению культурных ценностей странам их происхождения или их реституции в случае незаконного присвоения (ICPRCP) на период 2025-2029 годов.

Об этом сообщается в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в Facebook.

"Сегодня на 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, проходящей в Самарканде, Азербайджан был избран членом Межправительственного комитета по содействию возвращению культурных ценностей странам их происхождения или их реституции в случае незаконного присвоения (ICPRCP) на период 2025–2029 годов. Это избрание стало признанием активной и последовательной политики Азербайджана в сфере защиты и восстановления культурного наследия", - отметили в МИД.

Баланс сил меняется в пользу Азербайджана
Баланс сил меняется в пользу Азербайджана наш обзор
18:29 2937
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан главное на этот час; все еще актуально
14:38 5189
Азербайджан разгромил Узбекистан и завоевал третье золото на Исламиаде
Азербайджан разгромил Узбекистан и завоевал третье золото на Исламиаде
19:27 808
Ошибочное представление об экономике
Ошибочное представление об экономике мысли вслух; все еще актуально
12:49 3504
Турция готовит контингент для миссии в Газе
Турция готовит контингент для миссии в Газе
18:24 1114
Саркози вернулся домой
Саркози вернулся домой обновлено 19:19
19:19 4169
Погосяна хотят эксгумировать
Погосяна хотят эксгумировать
17:18 2887
Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы
Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы обновлено 20:18
20:18 8200
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
11:00 6150
У «Лукойла» огромные проблемы: и Ирак отказался платить
У «Лукойла» огромные проблемы: и Ирак отказался платить
17:04 2630
Пашинян собрал военных
Пашинян собрал военных
16:03 3070

ЭТО ВАЖНО

Баланс сил меняется в пользу Азербайджана
Баланс сил меняется в пользу Азербайджана наш обзор
18:29 2937
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан главное на этот час; все еще актуально
14:38 5189
Азербайджан разгромил Узбекистан и завоевал третье золото на Исламиаде
Азербайджан разгромил Узбекистан и завоевал третье золото на Исламиаде
19:27 808
Ошибочное представление об экономике
Ошибочное представление об экономике мысли вслух; все еще актуально
12:49 3504
Турция готовит контингент для миссии в Газе
Турция готовит контингент для миссии в Газе
18:24 1114
Саркози вернулся домой
Саркози вернулся домой обновлено 19:19
19:19 4169
Погосяна хотят эксгумировать
Погосяна хотят эксгумировать
17:18 2887
Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы
Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы обновлено 20:18
20:18 8200
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
11:00 6150
У «Лукойла» огромные проблемы: и Ирак отказался платить
У «Лукойла» огромные проблемы: и Ирак отказался платить
17:04 2630
Пашинян собрал военных
Пашинян собрал военных
16:03 3070
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться