Азербайджан избран членом комитета ЮНЕСКО

Азербайджан избран членом Межправительственного комитета по содействию возвращению культурных ценностей странам их происхождения или их реституции в случае незаконного присвоения (ICPRCP) на период 2025-2029 годов.

Об этом сообщается в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в Facebook.

"Сегодня на 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, проходящей в Самарканде, Азербайджан был избран членом Межправительственного комитета по содействию возвращению культурных ценностей странам их происхождения или их реституции в случае незаконного присвоения (ICPRCP) на период 2025–2029 годов. Это избрание стало признанием активной и последовательной политики Азербайджана в сфере защиты и восстановления культурного наследия", - отметили в МИД.