Верховный суд США отказал противникам однополых браков

20:02 310

Верховный суд США отклонил иск об отмене своего же решения от 2015 года о легализации однополых браков по всей стране, сообщает Reuters.

Суд отклонил апелляцию Ким Дэвис, бывшей служащей округа Кентукки. На нее подала в суд однополая пара после того, как Дэвис отказалась выдавать им брачные лицензии после 2015 года. Дэвис заявляла, что однополый брак противоречит ее религиозным убеждениям как апостольской христианки.

Дэвис подала апелляцию после того, как суды низшей инстанции отклонили ее иск о том, что Первая поправка к Конституции США о свободе вероисповедания защищает ее от ответственности по этому делу. Дэвис обязали выплатить более $360 тыс. долларов в качестве возмещения ущерба и судебных издержек за нарушение права однополой пары на вступление в брак.

Ранее 6-й окружной апелляционный суд США в Цинциннати также вынес решение против Дэвис, заключив в марте 2025 года, что, согласно прецеденту Верховного суда, Первая поправка защищает только частное поведение, а не действия государственных служащих, исполняющих свои обязанности. «Это означает, что отказы в выдаче лицензий были действиями государства, которые не могут получить защиту Первой поправки, и Дэвис не может ссылаться на Первую поправку в качестве защиты от ответственности», — говорилось в решении 6-го окружного суда. 

Баланс сил меняется в пользу Азербайджана
Баланс сил меняется в пользу Азербайджана наш обзор
18:29 2939
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан главное на этот час; все еще актуально
14:38 5190
Азербайджан разгромил Узбекистан и завоевал третье золото на Исламиаде
Азербайджан разгромил Узбекистан и завоевал третье золото на Исламиаде
19:27 809
Ошибочное представление об экономике
Ошибочное представление об экономике мысли вслух; все еще актуально
12:49 3504
Турция готовит контингент для миссии в Газе
Турция готовит контингент для миссии в Газе
18:24 1115
Саркози вернулся домой
Саркози вернулся домой обновлено 19:19
19:19 4169
Погосяна хотят эксгумировать
Погосяна хотят эксгумировать
17:18 2888
Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы
Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы обновлено 20:18
20:18 8201
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
11:00 6150
У «Лукойла» огромные проблемы: и Ирак отказался платить
У «Лукойла» огромные проблемы: и Ирак отказался платить
17:04 2630
Пашинян собрал военных
Пашинян собрал военных
16:03 3070

