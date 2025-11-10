USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Изменения в Конституции: фельдмаршал Асим Мунир становится фактическим лидером Пакистана

Отдел информации
20:28 4087

Главнокомандующий армией Пакистана Асим Мунир, получивший звание фельдмаршала после летних столкновений с Индией, станет верховным главнокомандующим всех вооруженных сил страны.

Вся власть фельдмаршалу

По сообщениям пакистанских СМИ, для расширения полномочий Мунира в верхнюю палату парламента на обсуждение внесли соответствующие поправки в Конституцию.

8 ноября, в день внесения поправки, фельдмаршал Мунир вместе с премьер-министром Шахбазом Шарифом участвовал в Параде Победы, проходившем в Баку. В своей вступительной речи на открытии парада Шариф особо отметил роль Мунира в победе над Индией, заявив, что под его командованием Военно-воздушные силы Пакистана всего за несколько минут сбили «семь современных истребителей» противника.

Предложенные поправки к Конституции Пакистана будут вынесены на голосование в парламенте на этой неделе.

Законопроект, внесенный в Сенат в субботу после одобрения Кабинетом Министров, предлагает упразднить должность председателя Объединенного комитета начальников штабов (CJCSC) и заменить ее новой, более влиятельной должностью — начальника штаба вооруженных сил (CDF).

8 ноября, в день внесения поправки, фельдмаршал Мунир вместе с премьером Шарифом участвовал в Параде Победы в Баку

По данным газеты Dawn, эту должность займет действующий начальник Генерального штаба армии Асим Мунир, который также станет конституционным главой армии, флота и военно-воздушных сил. Это изменение сделает генерала Асима Мунира самым влиятельным военным офицером в истории Пакистана, официально закрепив его недавнее повышение до фельдмаршала.

Эксперты считают, что нынешние конституционные изменения напоминают эпоху генерала Зия-уль-Хака, который в течение многих лет был фактическим главой государства и одновременно главнокомандующим вооруженными силами Пакистана.

Пакистанская оппозиция заявляет, что предложенные поправки к Конституции устранят гражданский контроль над армией и «приведут к диктатуре». Оппозиционные силы во главе с партией бывшего премьер-министра Имрана Хана объявили о начале протестных акций против конституционных изменений.

Кто не верит Трампу, тот дурак
Кто не верит Трампу, тот дурак так себе
22:44 675
Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы
Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы все еще актуально
20:18 10153
Захарова: Россия готова обсудить с Арменией все вопросы
Захарова: Россия готова обсудить с Арменией все вопросы
23:06 356
Россия штурмует, Украина обороняется
Россия штурмует, Украина обороняется обновлено 23:22
23:22 7203
Авиарейсы возобновятся, когда рак на горе свистнет
Авиарейсы возобновятся, когда рак на горе свистнет наша корреспонденция
19:33 3070
Изменения в Конституции: фельдмаршал Асим Мунир становится фактическим лидером Пакистана
Изменения в Конституции: фельдмаршал Асим Мунир становится фактическим лидером Пакистана
20:28 4088
Баланс сил меняется в пользу Азербайджана
Баланс сил меняется в пользу Азербайджана наш обзор; все еще актуально
18:29 5278
Дело о ставках набирает обороты. Игроки «Галатасарая» и «Бешикташа» под следствием
Дело о ставках набирает обороты. Игроки «Галатасарая» и «Бешикташа» под следствием
21:15 1660
Мощный взрыв в Нью-Дели: Индия вводит режим повышенной готовности
Мощный взрыв в Нью-Дели: Индия вводит режим повышенной готовности фото; видео; обновлено 20:45
20:45 3303
Встреча Трампа и аш-Шараа в Белом доме
Встреча Трампа и аш-Шараа в Белом доме
20:49 1386
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан главное на этот час; все еще актуально
14:38 6020

ЭТО ВАЖНО

Кто не верит Трампу, тот дурак
Кто не верит Трампу, тот дурак так себе
22:44 675
Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы
Обыски у соратника Зеленского. Уехали Цукерманы все еще актуально
20:18 10153
Захарова: Россия готова обсудить с Арменией все вопросы
Захарова: Россия готова обсудить с Арменией все вопросы
23:06 356
Россия штурмует, Украина обороняется
Россия штурмует, Украина обороняется обновлено 23:22
23:22 7203
Авиарейсы возобновятся, когда рак на горе свистнет
Авиарейсы возобновятся, когда рак на горе свистнет наша корреспонденция
19:33 3070
Изменения в Конституции: фельдмаршал Асим Мунир становится фактическим лидером Пакистана
Изменения в Конституции: фельдмаршал Асим Мунир становится фактическим лидером Пакистана
20:28 4088
Баланс сил меняется в пользу Азербайджана
Баланс сил меняется в пользу Азербайджана наш обзор; все еще актуально
18:29 5278
Дело о ставках набирает обороты. Игроки «Галатасарая» и «Бешикташа» под следствием
Дело о ставках набирает обороты. Игроки «Галатасарая» и «Бешикташа» под следствием
21:15 1660
Мощный взрыв в Нью-Дели: Индия вводит режим повышенной готовности
Мощный взрыв в Нью-Дели: Индия вводит режим повышенной готовности фото; видео; обновлено 20:45
20:45 3303
Встреча Трампа и аш-Шараа в Белом доме
Встреча Трампа и аш-Шараа в Белом доме
20:49 1386
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан
Еврокомиссия опровергает клевету на Азербайджан главное на этот час; все еще актуально
14:38 6020
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться