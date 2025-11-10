Изменения в Конституции: фельдмаршал Асим Мунир становится фактическим лидером Пакистана

Главнокомандующий армией Пакистана Асим Мунир, получивший звание фельдмаршала после летних столкновений с Индией, станет верховным главнокомандующим всех вооруженных сил страны.
По сообщениям пакистанских СМИ, для расширения полномочий Мунира в верхнюю палату парламента на обсуждение внесли соответствующие поправки в Конституцию.
8 ноября, в день внесения поправки, фельдмаршал Мунир вместе с премьер-министром Шахбазом Шарифом участвовал в Параде Победы, проходившем в Баку. В своей вступительной речи на открытии парада Шариф особо отметил роль Мунира в победе над Индией, заявив, что под его командованием Военно-воздушные силы Пакистана всего за несколько минут сбили «семь современных истребителей» противника.
Предложенные поправки к Конституции Пакистана будут вынесены на голосование в парламенте на этой неделе.
Законопроект, внесенный в Сенат в субботу после одобрения Кабинетом Министров, предлагает упразднить должность председателя Объединенного комитета начальников штабов (CJCSC) и заменить ее новой, более влиятельной должностью — начальника штаба вооруженных сил (CDF).
По данным газеты Dawn, эту должность займет действующий начальник Генерального штаба армии Асим Мунир, который также станет конституционным главой армии, флота и военно-воздушных сил. Это изменение сделает генерала Асима Мунира самым влиятельным военным офицером в истории Пакистана, официально закрепив его недавнее повышение до фельдмаршала.
Эксперты считают, что нынешние конституционные изменения напоминают эпоху генерала Зия-уль-Хака, который в течение многих лет был фактическим главой государства и одновременно главнокомандующим вооруженными силами Пакистана.
Пакистанская оппозиция заявляет, что предложенные поправки к Конституции устранят гражданский контроль над армией и «приведут к диктатуре». Оппозиционные силы во главе с партией бывшего премьер-министра Имрана Хана объявили о начале протестных акций против конституционных изменений.