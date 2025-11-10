Изменения в Конституции: фельдмаршал Асим Мунир становится фактическим лидером Пакистана

Главнокомандующий армией Пакистана Асим Мунир, получивший звание фельдмаршала после летних столкновений с Индией, станет верховным главнокомандующим всех вооруженных сил страны.

По сообщениям пакистанских СМИ, для расширения полномочий Мунира в верхнюю палату парламента на обсуждение внесли соответствующие поправки в Конституцию.

8 ноября, в день внесения поправки, фельдмаршал Мунир вместе с премьер-министром Шахбазом Шарифом участвовал в Параде Победы, проходившем в Баку. В своей вступительной речи на открытии парада Шариф особо отметил роль Мунира в победе над Индией, заявив, что под его командованием Военно-воздушные силы Пакистана всего за несколько минут сбили «семь современных истребителей» противника.

Предложенные поправки к Конституции Пакистана будут вынесены на голосование в парламенте на этой неделе.

Законопроект, внесенный в Сенат в субботу после одобрения Кабинетом Министров, предлагает упразднить должность председателя Объединенного комитета начальников штабов (CJCSC) и заменить ее новой, более влиятельной должностью — начальника штаба вооруженных сил (CDF).